İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

19 şüphelinin İzmir'de, 32 şüphelinin ise diğer illerde yakalandığı öğrenildi.
1 şüpheli, mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakılırken, 6'sı yurt dışında olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
19 şüphelinin İzmir'de, 32 şüphelinin ise diğer illerde yakalandığı öğrenildi.
1 şüpheli, mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakılırken, 6'sı yurt dışında olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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