Gündem İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu 60 gözaltı kararı
İZMİR

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı, 51'e yükseldi.

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Haber Merkezi DHA
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

19 şüphelinin İzmir'de, 32 şüphelinin ise diğer illerde yakalandığı öğrenildi.
1 şüpheli, mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakılırken, 6'sı yurt dışında olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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