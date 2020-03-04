Gündem İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi için yakalama kararı
İZMİR

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi için yakalama kararı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi için yakalama kararı

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyon 2009 yılında yapılan “Polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme” sınavlarındaki usülsüzlük iddiaları nedeniyle yapıldı.

Haber Merkezi AA
31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan “Polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme” sınavlarındaki usülsüzlük iddialarıyla ilgili 5 eski komiser yardımcısı, 1 eski başpolis memuru, 1 komiser ile Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 1 işadamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve çeşitli mesleklerden toplam 31 şüpheliyi yakalamak üzere İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Atalay Demirci'ye FETÖ'den hapis cezası
GÜNDEM
Atalay Demirci'ye FETÖ'den hapis cezası

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi: Aralarında mahrem imamlar da bulunuyor
GÜNDEM
FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi: Aralarında mahrem imamlar da bulunuyor

5 ilde FETÖ operasyonu

5 ilde FETÖ operasyonu

​İzmir merkezli soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı var.
Korku giderek artıyor

Korku giderek artıyor

​Son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni vaka tespit edildi.
5 derecebirden artacak

5 derece
birden artacak

​Güneşli ve lodoslu hava tüm Türkiye'yi etkileyecek.
İlk kez öne geçti

İlk kez öne geçti

​'Süper Salı'da Trump'ın rakibi belli olabilir.
Ankara'da kritik görüşme

Ankara'da kritik görüşme

​AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bugün Erdoğan ile görüşecek.
Bir Pantsir daha!

Bir Pantsir daha!

​SİHA'lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı.

Türkiye vuruyor İran milis taşıyor

Türkiye vuruyor İran milis taşıyor

​Hedeflerinde kritik öneme sahip üç bölge var.

Barbarsın Yunanistan!

Barbarsın Yunanistan!

Yunan polisler bebeklerin biberonlarını dahi topluyor.
Kılıçdaroğlu’nun suçüstü itirafı

Kılıçdaroğlu’nun suçüstü itirafı

​Erdoğan: Kılıçdaroğlu hiçbir milli meselede milletin yanında olmadı.
Hatay'a<br>uzanan eli keseriz

Hatay'a
uzanan eli keseriz

​O ayı gelirse göreceği Bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır.
Bizi de askere alın

Bizi de askere alın

CİMER'e gelen mesajlar paylaşıldı: Ne mutlu Türk'üm diyene!
3 ülkeye<br>daha sıçradı

3 ülkeye
daha sıçradı

​Papa'nın koronavirüs testi sonucu da belli oldu.
Ankara'da<br>yoğun trafik

Ankara'da
yoğun trafik

​Kapıların açılmasının ardından Avrupalı ülkeler ve ABD tutuştu.
Mülteci gibi kaçmaya çalıştı

Mülteci gibi kaçmaya çalıştı

​FETÖ'cü asker mültecilerin arasına girip, gizlenmeyi denedi.
Koronaya rağmen<br>ihracatta yükseliş

Koronaya rağmen
ihracatta yükseliş

​Küresel yangında ihracatını artıran ender ülkelerden biri Türkiye oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.