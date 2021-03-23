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İZMİR

İzmir merkezli 53 ilde FETÖ soruşturması: 184 yakalama kararı var

İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123’ü muvazzaf 146 asker olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi İHA
İzmir merkezli 53 ilde FETÖ soruşturması: 184 yakalama kararı var
KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon yapıldı.
DHA
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon yapıldı.

İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, önceden belirlenen adreslere, saat 01.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlerken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

184 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA
184 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü.

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