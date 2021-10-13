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İZMİR

İzmir Valiliği harekete geçti: Çocuklara çakmak ve çakmak gazı satılamayacak

İzmir Valiliği alığı karar ile çocukların zararlı maddelerden korunması amacıyla, il genelinde çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışının yasaklandığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
İzmir Valiliği harekete geçti: Çocuklara çakmak ve çakmak gazı satılamayacak
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İzmir Valiliği, il genelinde 18 yaşının altındaki çocukların çakmak veya çakmak gazı satışı yapılmasının çocukların zararlı maddelerden korunması amacıyla yasaklandığını açıkladı. İnsan sağlığına zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının koklanması halinde bağımlılık yapabildiği hatta ölümle sonuçlanan sağlık problemlerine neden olabildiğinin ifade edildiği açıklamada, kararın uygulanması ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, fiilleri başka bir suç oluşturmuyor ise kolluk kuvvetlerince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca "emre aykırı davranış" suçlamasıyla idari para cezası uygulanacağı da bildirildi.

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"Bağımlılık yapıyor"

Açıklamada şu sözlere yer verildi: "İzmir Valiliğin 06.10.2021 tarih ve 2021/235 karar sayısıyla ’İzmir il sınırları içerisinde çakmak ve çakmak gazının çocuklara satışının yasaklanması ve bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ilişkin karar’ alınmıştır. Bu kararın amacı, insan sağlığına zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının koklanması halinde bağımlılık yapması, hatta ölümle sonuçlanan sağlık problemlerine sebep olması nedeniyle, çocuklarımızın bu maddenin zararlarından korunmasıdır. Bu karar 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zaralarından İnsan Sağlığının Korunması Kanunu, 5442 Sayılı İl İdare Kanununun 11/c ve 66’ncı maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32 maddesinin 1’inci bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. İzmir ili sınırları içerisinde çakmak ve çakmak gazı satışı yapan kişi ve her türlü iş yerini kapsayan emir gereği, insan sağlığının zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının zararlarından çocuklarımızın korunması amacıyla, her türlü çakmak ve çakmak gazı 18 (on sekiz) yaşından küçük olanlara satılmayacaktır.

  • İzmir genelinde alınan kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, fiilleri başka bir suç oluşturmuyor ise kolluk kuvvetlerince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’un 32’nci maddesi uyarınca ’emre aykırı davranış’ tan idari para cezası uygulanacaktır.

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