İzmir Valisi diz çöküp dert dinledi, CHP Milletvekili paylaştı: 'Bize böyle valiler lazım'

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un yakalandıktan sonra konulduğu sivil ekip otosunda, 2 polis memurunu da bıçaklaması "Neden kelepçe takılmadı?" tartışmasına neden oldu. Polis memuru H.D., ifadesinde, "Vatandaşlar, Arduç'a saldırarak, linç girişiminde bulundu. Bunun üzerine şahsı, üst aramasına fırsat kalmadan, ivedi olarak ekip otosuna bindirdik" dedi.

Üst düzey bir emniyet yetkilisi de "Onun can güvenliğinden emniyet mensupları hatta devletimiz sorumludur. Ne kadar tehlikeli şahıs olursa olsun linç girişimi olduysa, o anda yapılması gereken şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırmaktır” diye konuştu.