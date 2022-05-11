İzmir ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ve çevresinde gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bugün öğlen saatlerden itibaren İzmir'in doğu kesiminde bulunan Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Sağanak yağmurun aynı gün saat 19.00'da sona ermesinin beklendiği bildirildi.

5 günlük İzmir hava durumu

Aydın’ın doğusuna kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’ın doğu kesimlerinde bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden itibaren Aydın’ın doğu kesimlerinde (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Karpuzlu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar ilçeleri ve çevresinde) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

5 günlük Aydın hava durumu