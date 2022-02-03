Gündem İzmirde 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü Barajlardaki su seviyesi arttı
İZMİR

İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü: Barajlardaki su seviyesi arttı

İzmir'de dünden beri etkili olan ve metrekareye ortalama 117 kilogram düşen yağışın ardından barajların su seviyelerinde artış yaşandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmirde 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü: Barajlardaki su seviyesi arttı
İzmir'de metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte metrekare başına en çok yağış Dikili'de 84,2 kilogram, Konak'ta 70,8 kilogram, Bergama'da 68,8 kilogram, Çeşme ve Bornova ilçelerinde ise 64,7'şer kilogram olarak kaydedildi.

Kent genelinde son 2 günde metrekare başına toplam yağış ortalaması ise 117 kilogram olarak belirlendi.

Sağanak yağışın kıyı kesimlerinde bugün de ara ara kuvvetli şekilde devam edeceği, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Körfezde temizlik çalışması

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 3 Şubat verilerine göre, kentteki 5 barajın tamamında doluluk oranı aralık ayına göre önemli oranda arttı.

Barajların doluluk oranı Tahtalı'da yüzde 52'den yüzde 56'ya, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 48'den yüzde 73'e, Güzelhisar'da yüzde 47'den yüzde 71'e, Balçova'da yüzde 35'ten yüzde 52'ye, Ürkmez'de ise yüzde 60'tan yüzde 79'a yükseldi.

Öte yandan sağanağın getirdiği çamurlu su ve çöplerin denize akması sonucu İzmir Körfezi'nde renk değişimi ve kirlilik gözleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, kıyılarda biriken atıkların temizliği için çalışma yürütüyor.

İSKİ isyanı

İSKİ isyanı
Uzayı görüntüleyen Türk

Uzayı görüntüleyen Türk

Nadir anları fotoğraflayarak ödül aldı.
İletişim Başkanı Altundan Ukrayna açıklaması: Anlaşmalardan geri adım atmayacağız

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu.
Afganistan'da kömür madenindeki göçük: 10 kişi öldü

Afganistan'da kömür madenindeki göçük: 10 kişi öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya - Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

Depremi önceden haber verecek

Depremi önceden haber verecek

​Türkiye'ye tanıtıldı: Saniyeler önce bildirim yolluyor.

Tipi sonrası Muş'ta inanılmaz görüntüler.

Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak.

Yerli otomobilde satış tarihi açıklandı.

​Aylık bazda yüzde 11,10 artış gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.