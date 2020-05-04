İzmir'de 3 gün yaşanan ihlallerde 3 milyon 252 bin lira ceza uygulandı Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 11 kişiye adli̇ işlem, 1465 kişiye ise toplamda 3 milyon 252 bin 608 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2020, 00:55 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2020, 00:59 DHA