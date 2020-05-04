Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İzmirde 3 gün yaşanan ihlallerde 3 milyon 252 bin lira ceza uygulandı
İZMİR

İzmir'de 3 gün yaşanan ihlallerde 3 milyon 252 bin lira ceza uygulandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 11 kişiye adli̇ işlem, 1465 kişiye ise toplamda 3 milyon 252 bin 608 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaş araçlarıyla dışarıya çıkmaya başladı.
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaş araçlarıyla dışarıya çıkmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra jandarma ekipleri şehrin önemli geçiş noktalarında 3 gün boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmir genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1465 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 3 milyon 252 bin 608 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 11 kişi hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi.

LGS için karar günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanıyor
GÜNDEM
LGS için karar günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanıyor

Liselilere yazılım eğitimi fırsatı
GÜNDEM
Liselilere yazılım eğitimi fırsatı

CHP'li Ağbaba'nın hedef aldığı DENEYAP projesi ile Ekrem İmamoğlu reklam yaptı
GÜNDEM
CHP'li Ağbaba'nın hedef aldığı DENEYAP projesi ile Ekrem İmamoğlu reklam yaptı

İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı ortaya çıktı
GÜNDEM
İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı ortaya çıktı
Abone Ol Google News
Hale akın ettiler

Hale akın ettiler

Yasak sonrası ​Bayrampaşa Sebze ve Meyve hali doldu taştı.
Rabbime her gün hamdediyorum

Rabbime her gün hamdediyorum

AK Parti'ye tekrar üye oluşunun üzerinden üç yıl geçti.
Selçuk Bayraktardan İmamoğluna çağrı

Selçuk Bayraktar'dan
İmamoğlu'na çağrı

"​Ya CHP'li vekilin iftirasını temizle ya da iptal ediyoruz."
Yasak sona erdi

Yasak sona erdi

Üç günlük sokağa çıkma yasağı 31 şehirde uygulandı.
Uygulamadan maske kodu

Uygulamadan maske kodu

Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu alınabilecek.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı.

Elli üç gün <br>sonra bir ilk

Elli üç gün
sonra bir ilk

Bakan Koca'dan bir müjdeli haber daha.

Ömer Hoca'ya <br>son görev

Ömer Hoca'ya
son görev

​Sevenlerinin dualarıyla defnediliyor...

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Bitlis şehidine veda

Bitlis şehidine veda

​Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.
Duyarsızlığa gözaltı

Duyarsızlığa gözaltı

​Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermemişti.
Kısıtlama uzatıldı

Kısıtlama uzatıldı

​31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı.
Gece saatlerine dikkat

Gece saatlerine dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.
Ömer Hoca<br> Hakk'a yürüdü

Ömer Hoca
Hakk'a yürüdü

Döngeloğlu Hoca koronavirüs tedavisi görüyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.