İzmir’de 47 yıl ve 33 yıl hapis cezasıyla aranan iki firari yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda T.B. (41) isimli firari yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda; başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması ve dolandırıcılık suçlarından 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince adli mercilere teslim edildi.