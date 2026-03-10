Yeni Şafak
İzmir’de 47 yıl ve 33 yıl hapis cezasıyla aranan iki firari yakalandı

18:0510/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
IHA
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında 47 yıl ile 33 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda T.B. (41) isimli firari yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda; başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması ve dolandırıcılık suçlarından 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince adli mercilere teslim edildi.

Ekiplerin sürdürdüğü saha çalışmaları çerçevesinde H.İ. (24) isimli firari de yakalandı. Şahsın sorgusunda hırsızlık suçundan 33 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.


#İzmir
#hapis
#firari
