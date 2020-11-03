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İZMİR TÜRKİYE

İzmir'de 55 saat sonra enkazdan çıkarılan İdil'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İzmir'de 55 saat sonra enkazdan çıkarılan İdil'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, İdil Şirin'in Kovid pozitif olduğunu hatırlatarak, onun için tedavisini aldığını, onun dışında bir sıkıntısının görünmediğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan İdil yaralı olarak çıkarılmıştı.
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan İdil yaralı olarak çıkarılmıştı.

Güven, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde depremden 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin, 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

  • Güven, İdil Şirin'in Kovid pozitif olduğunu hatırlatarak, onun için tedavisini aldığını, onun dışında bir sıkıntısının görünmediğini kaydetti.

Güven, annesi ve kardeşleriyle beraber olan Elif Perinçek'i ziyaret ettiğini ifade ederek, "Onun da durumu iyi, sıkıntısı yok. Yakından takip ediliyor" dedi.

Depremden 65 saat sonra kurtarılan minik Elif, ailesiyle buluştu
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Depremden 65 saat sonra kurtarılan minik Elif, ailesiyle buluştu
Seher Perinçek'in kızı 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı. Perinçek ailesi, Elif'in tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı. Ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aile ile birlikte olup desteklerini belirttiler.


Ayda Gezgin'in de bir süre önce hastaneye giriş yaptığını belirten Güven, "Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok. Hocalarımız gerekli işlemleri yapıyorlar. Tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar hocalarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor. Ben bütün yaralı hastalarımıza geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.


Güven, gazetecilerin kurtarılanların uzun süre enkaz altında susuz ve gıdasız kaldığını hatırlatması üzerine, "Mutlaka kan, böbrek, idrar tahlilleri yapılacak. Koordinasyon merkezinde bakanlarımız açıklama yapıyorlar. Ayrıntılı bilgileri bakanlarımız yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

Taburcu işlemlerine ilişkin soru üzerine de Güven, "Onu şu anda söylemek zor. Hocalarımız uygun gördüğünde, durumlarının stabil olduklarını söylediklerinde biz de taburcu edeceğiz. Zaten çok fazla hastamız da kalmadı. İdil'in Kovid tedavisi sürüyor, sıkıntı yok" diye konuştu.

İdil Şirin'in ne zaman Kovid pozitif olduğunun belli olup olmadığına dair soru üzerine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de "Annesi ve kendisi Kovid pozitif. Muhtemelen daha önceden" dedi.

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