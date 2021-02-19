Gündem İzmirde 6 bin artçı meydana geldi Artçılar heyelanları tetikledi
İZMİR

İzmir'de 6 bin artçı meydana geldi: Artçılar heyelanları tetikledi

İzmir'de 6 bin artçı meydana geldi: Artçılar heyelanları tetikledi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.6 büyüklüğündeki ana şokun ardından gelen 6 bin civarındaki artçı depremin İzmir'in farklı noktalarında heyelanları tetiklediğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de meydana gelen heyelan.
İzmir'de meydana gelen heyelan.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 6 bin civarında artçı sarsıntı meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ana şok sonrası gerçekleşen artçı sarsıntıların İzmir'in farklı noktalarındaki heyelanları tetiklediğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, özellikle normal koşullarda kritik dengede durduğunu kaydettiği Narlıdere'nin Narbel, Bornova'nın Homeros Vadisi ve Eğridere, Çiğli'nin Harmandalı gibi heyelanlı bölgelerinde, artçı sarsıntıların aşırı yağışlarla birlikte tetiklenmeye yol açtığını kaydetti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şöyle konuştu:


  • "30 Ekim'den beri 6 bin civarında artçı deprem oldu. Bunların en büyüğü ana şok olan 6.6 büyüklüğündeki depremdi. Birçok artçı sarsıntının büyüklüğü ise dörttü. Aynı zamanda Midilli taraflarında da deprem oldu. Dolayısıyla İzmir ölçeğinde sürekli bir sarsılma söz konusu. Sürekli zemin stabil durumdan belli saniyeler içinde sarsılıyor sonra tekrar duruyor. Bu da fosil heyelan olabilecek yerlerde tetiklemeye yol açıyor. Yağışla birlikte suyun etkisi, zeminle birleşince heyelanlar gelişiyor. Son 3.5 ay içinde özellikle Narlıdere Narbel tarafları, Çiğli Harmanladı tarafı ve Bornova Eğridere taraflarında heyelan gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Özellikle bu bölgelerde fosil heyelanın belirlenmesi önemli. Bugün Türkiye'de heyelan duyarlılık haritaları yapılıyor. Bunlarla ilgili heyelan risk haritalarının yapılması da lazım. Türkiye'de bunlar şu an tabii ki il düzeyinde yapılıyor. Ancak ilçe, mahalle veya heyelanın gerçekleştiği nokta düzeyinde yapılması gerekli. Daha ayrıntılı çalışmalar yapılması lazım."

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de art arda depremler meydana geldi
GÜNDEM
İzmir'de art arda depremler meydana geldi

İzmir'de deprem paniği kamerada
OYNAT 00:46
İzmir'de deprem paniği kamerada
İzmir'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Edinilen bilgiye göre deprem, Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. 6.2'lik sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar depremin ardından sokaklara döküldü. Şuan bölgede herhangi can ve mal kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.


Abone Ol Google News
İSKİ son verileri açıkladı

İSKİ son verileri açıkladı

​İstanbul'un baraj doluluk oranlarında son durum.
Yurt dışına ihraç ediyor

Yurt dışına ihraç ediyor

​Bankacılığı bırakıp eşiyle balık üreticisi oldu.
HDP’li Buldan: PKK ile bağımız yok

​Ne Milli Eğitim Bakanlığını ne de YÖK'ü takıyorlar.

Yerli savaş uçağında kullanılacak

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor

​Bu kurallara uyulursa faaliyete başlanabilir.

ABD'den<br>sürpriz İran kararı

ABD'den
sürpriz İran kararı

Trump'ın yaptırım kararı geri çekildi.
11 ilde<br>reçete operasyonu

11 ilde
reçete operasyonu

​12 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.
İndirimin önü açıldı

İndirimin önü açıldı

​Binlerce aileyi yakından ilgilendiren karar.
Suistimal ediliyor!

Suistimal ediliyor!

​Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken uyarı.
Mars'tan ilk fotoğraf

Mars'tan ilk fotoğraf

​NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars yüzeyinde.
Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında
Spor

Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında

Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta da gol atmayı başaran ve hücumdaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulüplerinin radarına çok çabuk girmeyi başardı. Crystal Palace’ın Alanyaspor maçından itibaren Mustafa Muhammed’i izleyeceği öğrenildi.
Meteoroloji sarı kodla uyardı: 33 kentte yoğun kar yağışı var
Hayat

Meteoroloji sarı kodla uyardı: 33 kentte yoğun kar yağışı var

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların özellikle Zonguldak-Bartın-Karabük çevrelerinde çok yoğun olması bekleniyor.
Oğlu 8 yaşında PKK tarafından kaçırılan anne konuştu: 28 yıldır oğlumdan iz yok hasretinden hasta oldum
Gündem

Oğlu 8 yaşında PKK tarafından kaçırılan anne konuştu: 28 yıldır oğlumdan iz yok hasretinden hasta oldum

Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 1993 yılında 8 yaşındayken, çobanlık yaptığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ekrem Şeflek'in ailesi konuştu. Ekrem için dün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan kardeşi Erdal Şeflek, ağabeyinin asker olmak istediğini ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma olduğunu söyledi. Hastalığından dolayı evlat nöbetine katılamayan, Ormanbağ'da yaşayan anne Huri Şeflek (72) de 28 yıldır oğlundan haber alamadığını ve evlat hasretiyle hastalandığını anlattı. Baba Naif Şeflek (78) ise "Çocuğum sürüyle birlikte kaçırıldı. Daha sonra sürünün bulunduğunu söylediler. Asker ve güvenlik korucuları olarak bölgeye gittik. Olay yerine gittiğimizde yüzlerce hayvanımızı telef edilmiş bulduk ancak çocuğumdan herhangi bir iz bulamadık" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.