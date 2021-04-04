Gündem İzmirde adliye girişinde polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak yakalandı
İZMİR

İzmir'de adliye girişinde polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak yakalandı

İzmir'de adliye binasına getirildiği sırada polisin elinden kaçan şüpheli, "dur" ihtarına uymayınca bacaklarından silahla vurularak gözaltına alındı. Yaklaşık 45 dakika sonra yakalanan şüpheliye yardım edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Haber Merkezi AA
İzmirde adliye girişinde polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak yakalandı
İzmir’de aksiyon filmi gibi firar.

Arama kaydı bulunduğu için polis uygulaması sırasında dün gözaltına alınan E.A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adliyeye girişi sırasında, bir grup kargaşa çıkardı. Elleri önden kelepçeli şüpheli, kargaşadan faydalanarak polisin elinden kurtulmayı başardı. Şüpheli, kendisini bekleyen otomobile binerken, polis havaya uyarı ateşi açtı.

Takibe alınan otomobil, yaklaşık 300 metre sonra kavşaktan dönerken buradaki ağaçlara çarptı. Kaza sonrası otomobilden inen şüpheli, koşarak uzaklaşmayı başardı.

İki bacağından silahla vuruldu

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek E.A'nın 3. Sanayi Sitesi'ne girdiğini belirledi. Bulunduğu bölgenin ablukaya alındığını fark eden E.A. yine kaçmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayan E.A, iki bacağından silahla vurularak, yaklaşık 45 dakika sonra yakalandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, E.A'ya kaçmasında yardımcı olanların yakalanması için çalışma başlattı.

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