İzmir'de adliye girişinde polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak yakalandı

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Sınırlarıyla kafa karıştıran kasaba 'Baarle': Kasabanın sakinleri birkaç dakikalık yürüyüşle birkaç kez ülke değiştiriyor

Belçika ile Hollanda arasındaki 10 bin nüfuslu sınır kasabası Baarle, karmaşık sınır yapısıyla yıllardır kafaları karıştırıyor. Hollanda'ya ait Baarle-Nassau, sınırdan biraz içeride olsa da Belçika'ya ait Baarle-Hertog kasabasını içinde barındırıyor. Bir yap-bozu veya karmaşık elektrik devresini andıran sınır çizgileriyle birbirinden ayrılan iki kasabada nerenin kime ait olduğu yerdeki işaretler sayesinde anlaşılıyor. Kasabanın sakinleri birkaç dakikalık yürüyüşle birkaç kez ülke değiştiriyor. Kovid-19 salgınının başında Belçika ve Hollanda'nın farklı kurallarıyla kafaları iyice karışan kasaba sakinleri, şimdi neredeyse aynı olan kurallar sayesinde biraz rahatlamış durumda.