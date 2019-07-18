İzmir'de ağaçlandırma erozyon sahasında yangın

Dünya

Trump'ın 'ırkçı' söylemleriyle hedef gösterilen Ilhan Omar'a destek büyüyor

ABD Başkanı Trump tarafından "ırkçı" söylemlerle hedef alınan Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar'a ABD toplumu ve siyasetinden gelen destek büyüyor. ABD'de 2020 başkan aday adaylarından Sanders, "Trump, toplumumuzdaki en alçak ve rahatsız edici akımları besliyor. Öte yandan, ırkçılık ve nefret de kendisini besliyor. Ülkemiz tarihindeki en tehlikeli başkanı yenmek için birlikte savaşmalıyız" dedi.