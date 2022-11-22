İzmir'de alkollü sürücü dehşeti: Yaya geçidinde anne ve kızına çarparak olay yerinden kaçan şahıs serbest bırakıldı

İzmir’in Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi’nde 6 Kasım’da meydana gelen kazada, kızı Nisa Zorel ile yaya yolunda karşıya geçen Kibar Zorel’e süratle gelen bir araç çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kibar Zorel’in 16 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği; vücudunda kırıklar olan Nisa Zorel'in ise ayağından ameliyat olduğu ve ayağını eskisi gibi kullanamayacağı öğrenildi.

KAZA YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü S.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak 2 saat sonra Menemen Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen S.A.'nın burada yapılan alkol ölçümünde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yaya yolunda yeşil ışık yanarken süratle geçen ve biri ağır olmak üzere iki kişiyi yaralayan S.A. ifadesinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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EŞİ İSYAN ETTİ: GEREKEN CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ

16 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kibar Zorel’in eşi Mehmet Emin Zorel kazanın ardından olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti. Eşinin günlerdir bilincinin kapalı olduğunu ifade eden Zorel şu açıklamalarda bulundu:

"Eşim koma halinde, hayati tehlikesi devam ediyor ve bir umut bekliyoruz. Kızım Nisa Zorel Ege Üniversitesi'nde ayağından ameliyat oldu. Kırıkları var, tel takıldı. Ayağını eskisi gibi kullanamayacak. İkiz kızlarım var, üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Sınav seneleri aksadı. Manevi olarak sarsıldık. Asıl bizi sarsan durum eşime ve kızıma çarpan adamın 1.55 promil alkollü olmasına yol hakkı yayada iken süratli bir şekilde çarpıp kaçmasına rağmen serbest bırakılması. 2 saat sonra polisler gidip alıyor ardından serbest bırakılıyor. O adamın içeri alınmasını ve gereken cezayı almasını istiyoruz."