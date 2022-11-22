Gündem İzmirde alkollü sürücü dehşeti Yaya geçidinde anne ve kızına çarparak olay yerinden kaçan şahıs serbest bırakıldı
İZMİR

İzmir'de alkollü sürücü dehşeti: Yaya geçidinde anne ve kızına çarparak olay yerinden kaçan şahıs serbest bırakıldı

İzmir’in Menemen ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaparak yaya geçidinde ilerlemekte olan Kibar Zorel ve kızı Nisa Zorel'e çarpan S.A. kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yakalayarak polis merkezine getirdiği S.A.'nın 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eşi Kibar Zorel'in 16 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Mehmet Emin Zorel, sürücünün savcılık tarafından serbest bırakılmasına isyan etti. Zorel, "Eşim koma halinde, bir umut bekliyoruz. Kızım Nisa ayağından ameliyat oldu. Kırıkları var, tel takıldı. Ayağını eskisi gibi kullanamayacak. Manevi olarak sarsıldık. O adamın içeri alınmasını ve gereken cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde alkollü sürücü dehşeti: Yaya geçidinde anne ve kızına çarparak olay yerinden kaçan şahıs serbest bırakıldı
Kibar Zorel ve kızı Nisa Zorel'e çarpıp kaçan sürücü alkollü çıktı.

İzmir’in Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi’nde 6 Kasım’da meydana gelen kazada, kızı Nisa Zorel ile yaya yolunda karşıya geçen Kibar Zorel’e süratle gelen bir araç çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kibar Zorel’in 16 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği; vücudunda kırıklar olan Nisa Zorel'in ise ayağından ameliyat olduğu ve ayağını eskisi gibi kullanamayacağı öğrenildi.

KAZA YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü S.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak 2 saat sonra Menemen Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen S.A.'nın burada yapılan alkol ölçümünde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yaya yolunda yeşil ışık yanarken süratle geçen ve biri ağır olmak üzere iki kişiyi yaralayan S.A. ifadesinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

EŞİ İSYAN ETTİ: GEREKEN CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ

16 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kibar Zorel’in eşi Mehmet Emin Zorel kazanın ardından olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti. Eşinin günlerdir bilincinin kapalı olduğunu ifade eden Zorel şu açıklamalarda bulundu:

"Eşim koma halinde, hayati tehlikesi devam ediyor ve bir umut bekliyoruz. Kızım Nisa Zorel Ege Üniversitesi'nde ayağından ameliyat oldu. Kırıkları var, tel takıldı. Ayağını eskisi gibi kullanamayacak. İkiz kızlarım var, üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Sınav seneleri aksadı. Manevi olarak sarsıldık. Asıl bizi sarsan durum eşime ve kızıma çarpan adamın 1.55 promil alkollü olmasına yol hakkı yayada iken süratli bir şekilde çarpıp kaçmasına rağmen serbest bırakılması. 2 saat sonra polisler gidip alıyor ardından serbest bırakılıyor. O adamın içeri alınmasını ve gereken cezayı almasını istiyoruz."

Sadece soğan kullanarak yaptı

Sadece soğan kullanarak yaptı

Herkes denemek isteyecek: Sonucu görünce çok şaşıracaksınız
Gol perdesini Messi açtı

Gol perdesini Messi açtı

Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaşıyor.
PKK terör örgütü tarafından Gaziantepe gerçekleştirilen hain roket saldırısında tırı zarar gören şoför olay anını Yeni Şafaka anlattı: Aracımız çocuklarımıza siper oldu

Bakan Soylu: Kobani'ye iki bomba düştü diye dünya ayağa kalktı.

Bahçeli: Harekata karşı çıkan HDP TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir.

​Tiyatro oyuncularının kazasında yeni gelişme: İfadesi ortaya çıktı.

Sular çekilince ortaya çıktı: Herkes dibindekileri merak ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.