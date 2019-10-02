Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık: 'Kırmızı gözlü' beni ailemi ortadan kaldırmaya zorladı

Siyanür içirerek anne ve babasının ölümüne sebep olan Mahmut Can Kalkan.

Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'ın yargılanmasına başlandı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, davanın müştekisi durumunda bulunan kardeşi, dedesi, avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

Kalkan, savunmasında olaydan bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığını ve bunalıma girdiğini daha sonra sevgilisine benzeyen "kırmızı gözlü" bir kadınla tanıştığını, bu kadının kendisine, "Aileni ortadan kaldırıp kaçalım" dediğini iddia etti.

GÜNDEM Siyanür kurbanı annenin son sözü ortaya çıktı

Kalkan, "Annemi seviyorum, babamı az seviyorum... Küçük kardeşimi çok seviyorum. Kardeşim E.C.K. duruşma salonuna girdiği sırada bana elini boğazına götürerek kesme işareti yaptığı için onu sevmiyorum. 'Kırmızı gözlünün' ısrarı üzerine bu olayı gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın "Kırmızı gözlü salonda mı?" diye sorması üzerine Kalkan, "Kırmızı gözlü şu anda salonda değil. O da benim gibi cezaevinde" yanıtını verdi.

GÜNDEM Siyanürlü şerbet

Olaydan bir gün önce 220 lira karşılığında internetten deney yapmak için siyanür aldığını aktaran Kalkan, "Siyanürü olay günü her bir bardağa su doldurduktan sonra bardaklara 1 çay kaşığı siyanür koyup karıştırdım. E. C. içmekte direndi. Babam ve annem sıvıyı içtikten sonra babam, 'Ne içirdin?' diye sordu. 'Zehir' yanıtı verdim. 'Yoğurt yiyelim' dedi, kusmaya çalıştı. 3 ay önceden 'kırmızı gözlü', beni ailemi ortadan kaldırmaya zorladı, ben direndim ancak son olarak dediğini yapmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Kalkan, ayrıldığı kız arkadaşını çok sevdiğini kaydederek, "Ayrıldıktan sonra küpeli bir çocukla çıkmaya başladı. Ayrılığı o istedi. Ben onu çok seviyordum. Aslında o küpeli çocuğu da öldürmek istedim ama yapamadım" dedi.

"Niye tedavi ettirmedi?"

Kalkan, olaydan önce sıkıntıları olduğunu babasına söylediğini ancak "Turp gibisin, evlensen çocuğun olur" diyerek tedavisini yaptırmadığını ileri sürdü. Kız arkadaşından ayrıldıktan sonra da babasının, "Senin ne mal olduğunu anlamıştır" dediğini kaydeden Kalkan, "Benim böyle olduğumu biliyorsa niye tedavi ettirmedi?" diye sordu.

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Kalkan, "Şu anda salonda gazeteciler var mı? Onlar beni medyatik yaptılar" şeklinde ifadeler de kullandı.

Mahkeme Başkanı'nın "Eklemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna sanık Kalkan, kardeşine bakarak, "Bana lastikli çarşaf lazım. Bir de meydancıya çok borcum var. Ödeyemiyorum. 200 lira yeter" yanıtını verdi. Sanık Kalkan, son olarak, "Bana para lazım. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim" dedi.

Sanık Kalkan, Mahkeme Başkanı'nın "Böyle bir şey yaptığına değdi mi?" sorusuna ise "Değmedi. Keşke yapmasaydım" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı, sanığın savunma yapmadan önce boş gözlerle çevresine bakmasını, ifadesi sırasında gözyaşı dökmesini ve bu nedenle kendisine peçete verilmesini de tutanağa geçirdi.

Müştekilerin ifadeleri

Müşteki E.C.K., ağabeyinin içirmeye çalıştığı içeceğin tadını alınca vazgeçtiğini, sıvıyı kendisine zorla içirmeye çalıştığını, annesinin, "Oğlum bize ne içirdin?" diye sorması üzerine, "Potasyum siyanür verdim. Son 10 dakikanız" yanıtını verdiğini söyledi.

E. C. K., olay nedeniyle uzunca bir süre sol kolunu kullanamadığını ve tedavi gördüğünü de belirterek, "Babamı ve annemi kaybettim. Şikayetçiyim" dedi.

Sanığın dedesi müşteki Mahmut Kalkan ise, "Sanık benim torunum olur. Ölen Mehmet benim oğlumdur. Yaklaşık 1 yıldır görmüyordum. Olayı duyduktan sonra geldim. Torunum Mahmut Can'ın psikolojik sıkıntı yaşadığını görmedim. Biri oğlum, biri torunum. Kanun ne gerekiyorsa o olsun. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, sanığın cezai ehliyeti yönünden düzenlenmiş rapor bulunup bulunmadığının sorulması için Savcılık tarafından gönderildiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Olay

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki E.C.K. ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı E. C. K.'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi M. T. K. da siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, E. C. ve M. T. K. ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı, "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede sanık Mahmut Can Kalkan'ın, "İki yıl önce kimya laboratuvarında kırmızı gözlü, siyah pelerinli, mekanik sesli, cinsiyeti olmayan biriyle tanıştım. Bu şahıs laboratuvarda ya da uyuduğumda yanıma geliyordu. Sürekli deney yapmak istediğini söylüyordu. Benden siyanür bulmamı istedi. Aldığım bir kilo siyanürü eve götürdüm. Babamı kırmızı gözlü şahıs ile konuşurken gördüm. Babam 'Biz kırmızı göz ile anlaştık, hep beraber uyuyacağız, sen hazırla getir ama küçük kardeşe içirme, o korkar.' dedi. Siyanürden 3 bardağa üçer çay kaşığı koyarak karıştırdım. Annem, babam ve kardeşim içti. Küçük kardeşimi korkmasın diye tuvalete götürdüm." şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.

İddianamede şüphelinin suç işlediği sırada akıl hastası olup olmadığının tespiti açısından gözlem altına alındığı, hakkında rapor tanzim edildiğinde bilahare gönderileceği de belirtilmişti.

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FOTOĞRAF 20 İnternet üzerinden ticaret yapan ve yaklaşık 45 bin lira civarında zarar eden Mahmut Can Kalkan'ın, son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı, ancak bugüne kadar bir tedavi görmediği bildirildi. Mahmut Can Kalkan'ın dün akşam içine siyanür koyduğu şerbet yapıp anne ve babasına ikram ettiği, sonrasında 15 dakikanız kaldı, 10 dakikanız kaldı diyerek öleceklerini söylediği öğrenildi. Anne ve babasının rahatsızlandığın gören kardeşinin şerbetten içmediği belirtildi. Öte yandan, Kalkan ailesinin akrabaları, hem ailenin hem de çocukların iyi yetiştirilmiş insanlar olduğunu, ekonomik durumlarının da iyi olduğunu, böyle bir olayın yaşanmasına son derece şaşırdıklarını söyledi. Yakınları, Kalkan ailesinin çok sevilen bir aile olduklarını dile getirerek, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Kalkan çifti için, Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. İkindide kılınan cenaze namazına, hayatını kaybeden Mehmet Kalkan'ın babası Mahmut Kalkan ve iş arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda akrabaları katıldı. Ayakta güçlükle duran ve uzun süre gözyaşı döken Mahmut Kalkan ve Fransa'dan ağabeyinin cenazesi için gelen Hatice Yılmaz'ı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından, cemaat tarafından omuzlanarak araca konulan cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Yozgat'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Öte yandan, geçici görme kaybı yaşayan Emir Can Kalkan'ın (16) sağlık durumunun iyiye gittiği ve görme seviyesinin kademeli olarak yükseldiği ve bu problemin büyük oranda giderildiği bildirildi. Kalkan, sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı. . . . . . . . . . . . . Siyanürlü şerbeti içirip '10 dakikanız kaldı' dedi İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı, içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'a, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede 'şizofreni' tanısı konuldu. Mahmut Can Kalkan sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

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