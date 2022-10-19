Gündem İzmirde araç kundaklayıp kaçan şüpheli dükkanı da yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı
İZMİR

İzmir'de araç kundaklayıp kaçan şüpheli dükkanı da yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde husumetlisinin aracını kundaklayıp kaçan A.Ç. bir dükkanı da yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç.'nin başta 'kundaklama' olmak üzere birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde araç kundaklayıp kaçan şüpheli dükkanı da yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı
İzmir'de araç kundaklayıp kaçan şüpheliye suçüstü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 667/1 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç. (38) husumetlisinin hafif ticari aracını kundaklayıp, kaçtı. Bu sırada alevler, yakındaki bir iş yerine sıçradı.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Devriye gezen polis ekipleri kaçan A.Ç.'nin hareketlerinden şüphelenip, takibe aldı. Polisi gören A.Ç., bu kez 642 Sokak'taki odun satışı yapan iş yerini kundaklamaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesi ile A.Ç., suçüstü yakalandı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Sultangazi’de kundaklanan lokanta küle döndü
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Sultangazi’de kundaklanan lokanta küle döndü
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Sultangazi’de kundaklanan lokanta küle döndü
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Sultangazi’de kundaklanan lokanta küle döndü
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Sultangazi’de kundaklanan lokanta küle döndü
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Sultangazi’de kundaklanan lokanta küle döndü
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