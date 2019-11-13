Gündem İzmirde aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
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İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu - Son dakika

İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Haber Merkezi AA
Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde bağlı bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay yerine gelen ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Siyanür dehşeti
GÜNDEM
Siyanür dehşeti

Maktullerin akrabası gözaltına alındı

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.nn

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

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