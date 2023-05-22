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İzmir’de aynı iş yerine 58’nci kez kumar baskını

İzmir’in Bornova ilçesinde yasa dışı tombala oynatıldığı tespit edilen işletmelere jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 118 kişi suçüstü yakalandı. Aralarında 58’inci kez kumar baskını yapılan kiralık iş yerinin de bulunduğu operasyonda, şahıslara toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulandı.

11:20 . 22/05/2023 Pazartesi
IHA
Kumar baskınında malzemelere el konuldu.

Kumar baskınında malzemelere el konuldu.

Ekipler yasa dışı kumar oynayanlara göz açtırmıyor. Son olarak İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi ve Kayadibi Mahallesi’nde kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde etti.

Polis 58'nci baskını da yaptı

Ekiplerce, aynı suçtan daha önce 57 kez baskın yapılan kiralık bir iş yerinin de olduğu işletmelere, 20 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 118 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulandı.

Malzemelere el konuldu

İşletmeler ise mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan şüpheli Ö.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.



#izmir
#bornova
#kumar baskını
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