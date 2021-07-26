Gündem İzmirde başörtülü kadına saldıran minibüs şoförü REye soruşturma
İZMİR

İzmir'de başörtülü kadına saldıran minibüs şoförü R.E'ye soruşturma

İzmir'de trafikte yaşanan tartışmada Rabia Yılmaz isimli kadına "Sen kapalı mısın, AK Parti'nin köpeğisin, kapalısın diye namuslu musun?" diyerek hakaret ve saldırıda bulunan minibüs şoförü R.E ve yanındaki kişi hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
İzmirde başörtülü kadına saldıran minibüs şoförü R.Eye soruşturma
Rabia Yılmaz

İzmir'de yaşayan Rabia Yılmaz isimli genç kadın, 22 Temmuz günü bir minibüs şoförü ve eşi tarafından fiziki saldırıya uğradığını beyan ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Rabia Yılmaz saldırının ardından şikayetçi oldu ve ifade verdi.
Rabia Yılmaz saldırının ardından şikayetçi oldu ve ifade verdi.

ATM'den para çektiği sırada, geri manevra yapan minibüsün altında kalma tehlikesi atlattığını ve şoförle tartıştığını söyleyen Yılmaz, sonrasında fiziki ve sözlü saldırıya uğradığını iddia etmişti.

"KAPALISIN DİYE NAMUSLU MUSUN?"

Buca-Bornova hattında çalıştığı öğrenilen 'Ramazan' isimli şoför ve yanındaki kadının başörtüsünü açtıktan sonra yüzüne yumruk attığını ifade eden Yılmaz, "Bana, 'Kapalısın diye namuslu musun, AK Parti'nin köpeğisin' şeklinde hakaretler savurdular" demişti.

Rabia Yılmaz
Rabia Yılmaz

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, trafikte yaşanan tartışmada Rabia B.'ye başörtüsünden dolayı hakarette bulundukları iddia edilen minibüs şoförü R.E ve yanındaki Y.E hakkında soruşturma başlattı. Şüpheliler gözaltına alındı.

İZMİR BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Temmuz Perşembe günü Karabağlar'da otomobil sürücüsü Rabia B. ile minibüs sürücüsü R.E. ve yanındaki Y.E. aralarında tartışma yaşandığı, tartışma sırasında iddiaya göre şüphelilerin Rabia B.'ye başörtüsünden dolayı hakaret ettikleri ve tehditte bulundukları belirtildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olayın ardından Rabia B.'nin polise giderek şikayetçi olması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, olay anına ilişkin tanık ifadeleri ve mobese kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin R.E. ve Y.E olduklarının tespit edildiği bildirildi. R.E ve Y.E.'nin 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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