İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı organizatör oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Teknoloji

70 yıl önce Arjantin'de bulunmuştu: Balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde 70 sene önce dev bir balık fosili bulunmuştu. Yaşı tespit edilemeyen balık fosilinin La Matanza Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları tarafından yapılan karbon testinde 70 milyon yaşında olduğu ortaya çıktı. Balık 6 metreyi aşan büyüklüğü ile de dikkat çekiyordu.