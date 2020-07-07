Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirde bir gemide 276 sığınmacı yakalandı organizatör oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı
İZMİR

İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı - İzmir son dakika haberleri

İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı organizatör oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Sığınmacıların Türkiye'nin farklı illerinden getirilen Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklulardan oluştuğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Gemiden çıkarılan bazı sığınmacıların nefes almakta güçlük çektikleri belirtildi.
Gemiden çıkarılan bazı sığınmacıların nefes almakta güçlük çektikleri belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Narlıdere sahiline yaklaşan bir gemiyi izlemeye aldı. Onarım bildirimiyle Sahilevleri semtindeki balıkçı barınağına yanaşan gemi, kıyıya yanaşıp sığınmacıları aldığı sırada operasyon düzenlendi.

Van'da batan tekne ile ilgili arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Van'da batan tekne ile ilgili arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
  • Gemide yapılan aramada yakıt deposuna benzer kapalı ve hava almayan bir bölmede 46'sı kadın 59'u çocuk 276 sığınmacı tespit edildi. Sığınmacıların Türkiye'nin farklı illerinden getirilen Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklulardan oluştuğu belirlendi.

Mısır tarlasında saklandılar: 50 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
Mısır tarlasında saklandılar: 50 düzensiz göçmen yakalandı

Gemiden çıkarılan bazı sığınmacıların nefes almakta güçlük çektikleri belirtildi.

Operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de 115 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
Çanakkale'de 115 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol Google News
Yarına dikkat

Yarına dikkat

​81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak.
Sivaslı akademisyen yaptı

Sivaslı akademisyen yaptı

Yerli motor çalışması için TÜBİTAK'tan 300 bin TL hibe çıktı.
CHPli eski milletvekili Fikri Sağlarda Kılıçdaroğluna sert eleştiri: Yine kaybedeceksin

​İçişleri Bakanı Soylu terörle mücadelede son durumu anlattı.

Haftanın futbolcusu <br>Fenerbahçe'den

Haftanın futbolcusu
Fenerbahçe'den

​Süper Lig'de 30. haftanın 11'i belli oldu.

PKK'lı terörist böyle teslim oldu

PKK'lı terörist böyle teslim oldu

​Kahraman Mehmetçik: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin.
Sıkışık trafikte hızır gibi yetişecek

Sıkışık trafikte hızır gibi yetişecek

​İşte İstanbul'un yeni moto-ambulansları...

​Çığ gibi yayılıyor, gerçeğinden ise ayırt edilemiyor.

​Su altı arama ekipleri 17 saatte çıkarabildi.
Hedefinde Avrupa ordusu var!

Hedefinde Avrupa ordusu var!

​Macron Türkiye'yi hedefe koyarak NATO'yu tartışmalı hale getiriyor.

"Vatiyye üssünü bombalayan uçaklar yabancı güçlerin."
VAR durdurdu

VAR durdurdu

Cüneyt Çakır bu sefer amacına ulaşamadı.

Yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı.

​Twitter, BAE destekli Türkiye ve Katar aleyhine yayın yapan hesapları kapattı.

​İngiliz dergisinden Türkiye'ye Libya övgüsü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.