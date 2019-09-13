İzmir’de bir kadın evde el ve ayakları bağlı halde bulundu İzmir’in Konak ilçesinde sevgili tarafından darp edildiği iddia edilen bir kadın, elleri ve ayakları arkadan bağlanmış şekilde bulundu. Olayla ilgili D.B.’nin sevgilisi Fatih K. gözaltına alındı. Öte yandan emniyetten yapılan açıklamada, olayın domuz bağı ile alakası olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi 13 Eylül 2019, 19:46 Son Güncelleme: 13 Eylül 2019, 19:49 IHA