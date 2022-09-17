Gündem İzmirde bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı
İZMİR

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

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Haber Merkezi AA
İzmirde bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı
İzmir

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.

Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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