İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.
Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.
Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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