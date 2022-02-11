İzmir'de bir villanın 100 metrekarelik bodrum katı için 3 bin 500 lira kira istendi

Son dönemde kira fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşın cebini yakıyor.
Özellikle 3 büyükşehirdeki kira artışı sonrası görenleri şaşkına çeviren ilanlar paylaşılıyor.
Bugün bu ilanlardan biri sosyal medyaya yansıdı.
YER ALTINDAKİ ODAYA 3 BİN 500 LİRA İSTEDİLER
İzmir Güzelbahçe'de müstakil bir villada oturan ev sahibi, evin yer altındaki odasını kiraya vermek istedi.
100 metrekarelik ve yerin altında olan daire için kira olarak 3 bin 500 lira istendi.
Kiracıya ayrıca bahçeden 500 metrekare de hobi bahçesi verileceği belirtildi.
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Fiyatlar uçtu İstanbul'un dört ilçesinde vatandaş kiralık ev için sıraya girdi
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Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kiralık ev bulmak zorlaştı. Hatta Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı bölgelerde ev arayan vatandaşlar, emlakçılara ismini yazdırıp haftalarca sıra gelmesini bekliyor.
İstanbul’da son bir yıl içerisinde 50 mahallede kira fiyatları yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
Ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış ise yüzde 290’la Sarıyer’in Rumeli Hisarı mahallesinde gözlemlendi.
Rumeli Hisarı’nı yüzde 238’le Beşiktaş’ın Vişnezade, yüzde 218’le Sarıyer’in Reşitpaşa, yüzde 171’le Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150’yle Kadıköy’ün Fikirtepe mahallesi takip etti.
yenisafak.com İstanbul'un ilçe ilçe ortalama 100 m2 daire için kira fiyatlarını listeledi. İşte kira bazında en ucuz ve en pahalı ilçeler..
Beşiktaş Ortalama 100 m2: 4.100 TL
Sarıyer Ortalama 100 m2: 6000 TL
Beyoğlu Ortalama 100 m2: 3.600 TL
Bakırköy Ortalama 100 m2: 3.900 TL
Kadıköy Ortalama 100 m2: 3.550 TL
Adalar Ortalama 100 m2: 3.300 TL
Şişli Ortalama 100 m2: 3.200 TL
Fatih Ortalama 100 m2: 2.650 TL
Zeytinburnu Ortalama 100 m2: 2.650 TL
Üsküdar Ortalama 100 m2: 2.350 TL
Eyüpsultan Ortalama 100 m2: 2.850 TL
Ataşehir Ortalama 100 m2: 2.560 TL
Kağıthane Ortalama 100 m2: 2.400 TL
Maltepe Ortalama 100 m2: 2.260 TL
Beykoz Ortalama 100 m2: 2.000 TL
Küçükçekmece Ortalama 100 m2: 3.000 TL
Bahçelievler Ortalama 100 m2: 2.105 TL
Güngören Ortalama 100 m2: 2.100 TL
Bayrampaşa Ortalama 100 m2: 2.200 TL
Şile Ortalama 100 m2: 2.150 TL
Ümraniye Ortalama 100 m2: 2.000 TL
Başakşehir Ortalama 100 m2: 2.850 TL
Kartal Ortalama 100 m2: 1.750 TL
Bağcılar Ortalama 100 m2: 1.950 TL
Avcılar Ortalama 100 m2: 2.200 TL
Esenler Ortalama 100 m2: 1.850 TL
Büyükçekmece Ortalama 100 m2: 1.900 TL
Beylikdüzü Ortalama 100 m2: 2.250 TL
Gaziosmanpaşa Ortalama 100 m2: 1.980 TL
Tuzla Ortalama 100 m2: 1.700 TL
Pendik Ortalama 100 m2: 1.500 TL
Çekmeköy Ortalama 100 m2: 1.750 TL
Esenyurt Ortalama 100 m2: 1.850 TL
Sancaktepe Ortalama 100 m2: 1.350 TL
Silivri Ortalama 100 m2: 1.300 TL
Sultangazi Ortalama 100 m2: 1.600 TL
Sultanbeyli Ortalama 100 m2: 1.200 TL
İstanbul'da kirada en ucuz ilçeler: Fiyatlar bin 200 TL'den başlıyor
Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle taşınmaların başlaması ve kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını da artırıyor. İstanbul'da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL'lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Bazı ilçelerde ise kiralık konut sıkıntısı çekiliyor. yenisafak.com İstanbul'un ilçe ilçe ortalama 100 m2 daire için kira fiyatlarını listeledi. İşte kira bazında en ucuz ve en pahalı ilçeler..