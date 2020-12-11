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Gündem İzmirde cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımları nedeniyle dava açılan kadına beraat
İZMİR

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımları nedeniyle dava açılan kadına beraat

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılan kadın beraat etti.

Haber Merkezi AA
Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımları nedeniyle tutuklanan kişi beraat etti.
Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımları nedeniyle tutuklanan kişi beraat etti.

İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuksuz yargılanan B.Ö. ile avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve partililer ile B.Ö.'nün yakınları da izleyici bölümünden takip etti.

B.Ö, savunmasında, asıl yargılanması gerekenlerin "provokatif haberler yapan" bazı internet siteleri, "bazı trol hesap sahipleri" ile cami hoparlöründen müzik yayını yapanlar olduğunu söyledi.

Kuşadası'nda 2 yıl önce benzer bir olayın yaşandığını, bu konuda haberler yapıldığını, kendisine ceza verilmesi halinde Kuşadası'ndaki olayla ilgili paylaşımda bulunanların da zan altında kalacağını savunan B.Ö, "Bu sürecin asıl mağduru benim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Cami hoparlörlerinden yapılan müzik yayının paylaşan CHP'li eski başkan yardımcısı Özdemir hakim karşısında: Bunu kınamak için paylaştım, mağdurum
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Cami hoparlörlerinden yapılan müzik yayının paylaşan CHP'li eski başkan yardımcısı Özdemir hakim karşısında: Bunu kınamak için paylaştım, mağdurum

Sanık avukatları mütalaayı kabul etmediklerini, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

  • Hakimin sanığa son sözünü sorması üzerine B.Ö, "Suçsuzum, ne bir suçum ne de suç işleme kastım var. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Hakim, verdiği aranın ardından sanığın beraatine karar verdiğini bildirdi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs'ta, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin paylaşımda bulunan B.Ö. gözaltına alınmış, tutuklanan B.Ö, bir hafta sonra tahliye edilmişti.

İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar
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İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar

CHP İZMİR İL BAŞKANI DUYURDU

Davanın son duruşmasında mahkeme, Özdemir’in beraatine karar verdi.

Özdemir'in beraat ettiği haberini CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel duyurdu.

Yücel, “Camide şarkı çalınmasına tepki olarak sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşımız Banu Özdemir beraat etti. Türk yargısı önemli bir sınav verdi. Hukuka, yasaya ve adalete bağlı yargı mensuplarına selam olsun" dedi.

İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar
OYNAT 00:00
İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar
İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında bazı camilere ahlaksız bir saldırı yapıldı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yapılan ahlaksız saldırıya tepki göstererek olayın faillerinin bulunmasını istedi.


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