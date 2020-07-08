İzmir'de 'cami hoparlöründen müzik yayını' iddiasına ilişkin açıklama - İzmir son dakika haberleri

İzmir’de camiden müzik yapıldığı iddiası bu kez asılsız çıktı

İzmir'de camilerden İtalyanca 'Çav Bella' ile Selda Bağcan'ın seslendirdiği 'Yuh Yuh' adlı şarkının çalınmasının ardından şimdi de camide Müslüm Gürses şarkısının çalındığı öne sürüldü. İzmir Müftülüğünden "cami hoparlöründen müzik yayını" iddiasına ilişkin yapılan açıklamasında, "İlimiz genelinde merkezi ezan sisteminin tamamen kapalı olması sebebiyle böyle bir vakanın yaşanması mümkün değildir. Yapılan inceleme neticesinde de cami civarında bazı gençlerin araçlarıyla dolaşırken yüksek sesle bahse konu müzik yayınını yaptıkları tespit edilmiştir" denildi.