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Gündem İzmirde camiden müzik yapıldığı iddiası bu kez asılsız çıktı
İZMİR

İzmir'de 'cami hoparlöründen müzik yayını' iddiasına ilişkin açıklama - İzmir son dakika haberleri

İzmir’de camiden müzik yapıldığı iddiası bu kez asılsız çıktı

İzmir'de camilerden İtalyanca 'Çav Bella' ile Selda Bağcan'ın seslendirdiği 'Yuh Yuh' adlı şarkının çalınmasının ardından şimdi de camide Müslüm Gürses şarkısının çalındığı öne sürüldü. İzmir Müftülüğünden "cami hoparlöründen müzik yayını" iddiasına ilişkin yapılan açıklamasında, "İlimiz genelinde merkezi ezan sisteminin tamamen kapalı olması sebebiyle böyle bir vakanın yaşanması mümkün değildir. Yapılan inceleme neticesinde de cami civarında bazı gençlerin araçlarıyla dolaşırken yüksek sesle bahse konu müzik yayınını yaptıkları tespit edilmiştir" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir Müftülüğü, Karşıyaka ilçesindeki bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında, Karşıyaka ilçesindeki bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

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Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bu gece 03.40 sularında ilimiz Karşıyaka ilçesindeki bir camimizin hoparlörlerinden ezan dışında bir yayın yapıldığına ilişkin sesli görüntüler bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. İlimiz genelinde merkezi ezan sisteminin tamamen kapalı olması sebebiyle böyle bir vakanın yaşanması mümkün değildir. Yapılan inceleme neticesinde de cami civarında bazı gençlerin araçlarıyla dolaşırken yüksek sesle bahse konu müzik yayınını yaptıkları tespit edilmiştir. Netice itibariyle olayın camimizle bir ilgisi bulunmamaktadır."

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İzmir Müftülüğü, 20-21 Mayıs'ta bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması üzerine merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verildiğini duyurmuştu.

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İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında bazı camilere ahlaksız bir saldırı yapıldı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yapılan ahlaksız saldırıya tepki göstererek olayın faillerinin bulunmasını istedi.


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