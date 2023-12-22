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Boşanma aşamasındaki eşini parkta katletti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamuş ile parkta buluşan Serdar Karamuş, yanında getirdiği silahla eşini vurarak öldürdü. İntihar etmeye de çalışan cani koca hastaneye kaldırılırken Gözde Karamuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

09:41 - 22/12/2023 Cuma
DHA
Serdar Karamuş - Gözde Karamuş
Serdar Karamuş - Gözde Karamuş

İzmir'de yaşanan olay, saat 18.30 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 sokak Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi.


Boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen Karamuş çifti konuşmak üzere parkta buluştu.



Tartışma çıktı silahı ateşledi


Çift arasında burada çıkan tartışma sırasında Serdar Karamuş, üzerinde bulunan tabanca ile çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Gözde Karamuş'a (29) ateş etti.


Eşi kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Karamuş bu kez kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.


Gözde Karamuş'un hayatını kaybetti


Parkta bulunan vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gözde Karamuş'un hayatını kaybettiği, Serdar Karamuş'un ise yaralı olduğu belirlendi.



Serdar Karamuş gözaltında


Durumu ağı olan Serdar Karamuş, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Gözde Karamuş'un cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




#İzmir
#Gözde Karamuş
#Serdar Karamuş
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