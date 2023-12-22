AKM'de Filistin'e destek konserinde sahne alan ünlü isimlerden Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, şarkılarını Filistin halkı için söylemeye devam edeceğini vurguladı. Mathlouthi, “Bu kadar korkunç şeyleri izlemek zorunda bırakıldığımız için çok öfkeliyim. Oraya gitmek ve bir şeyler yapabilmek isterdim. Çünkü şu an yaptıklarımız hiç yeterli değil” dedi.