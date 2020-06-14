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İZMİR

İzmir'de çevre katliamı yapan firma cezasız kalmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir alana dökülen hafriyat atıkları ile ilgili başlattığı incelemenin ardından ilgili firmaya, 265 bin 497 lira ceza uyguladı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de çevre katliamı yapan firma cezasız kalmadı.
İzmir'de çevre katliamı yapan firma cezasız kalmadı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, moloz ve asbest sorununun ardından kimyasal atık endişesi yaşanmaya başlamış, mahalleli, bir hafriyat firmasına ait kamyonlarla boş araziye, kötü koku yayan koyu renkli kimyasal atık döküldüğünü iddia etmişti. Belediye ekipleri, dökülen atıktan numune alarak incelemelerde bulundu.

İzmir'de kimyasal atık paniği
FOTOĞRAF 13
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Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde yaşanan çevre kirliğinin önüne geçilemiyor. Daha önce yaklaşık 45 bin metrekarelik alana kaçak moloz ve hafriyat dökülen, yapılan incelemeyle molozlar arasında asbest olduğu saptanan mahallede, şimdi de kimyasal atık korkusu yaşanıyor.
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İddiaya göre, yaklaşık 6 aydır bölgede faaliyet gösteren hafriyat firmasının kullandığı alana, aynı firmaya ait kamyonlar tarafından koyu renkli ve kötü koku yayan kimyasal atık döküldü. Mahalleli, durumu hemen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen belediye görevlileri, tutanak tutup, atıktan numune aldı. Atıkların bir bölümünün üzeri toprakla kapatılırken bir bölümü de aynı kamyonlarla, başka yere götürüldü.
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Mahallede yaşananlar nedeniyle endişe duyduklarını söyleyen Leyla Şekerci (35), Doğma büyüme buralıyım. Dedemizden kalma bahçemizde birçok meyve sebze üretiyoruz. Kokusundan dolayı kimyasal atık olarak düşündüğümüz maddeler, ağaçlarımızın tam dibine döküldü.
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Zaten molozlarda asbest çıkmasından dolayı yeterince tedirgindik. Dökülen molozların içinde asbest tespit edildi. Bir de koyu renkli ve kötü kokulu atıklar dökülmeye başlandı. Ne yazık ki Uzundere Mahallesi, Çernobil haline gelmeye başladı.
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Çocuklarımız için endişeliyiz. Bu atıklar içinde ürün yetiştiriyoruz. Bu ürünleri çocuklarıma nasıl yedireceğim? Yetkililerin artık bu konulara el atmasını bekliyoruz dedi.
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Nilgün Bal (50) da Uzundere'de çok fazla sorunumuz var. Molozların ardından bahçemizin yan tarafında 6 aydır bir firma faaliyet gerçekleştiriyor. Bahçede otururken kötü bir koku gelmeye başladı. Kokunun kaynağına bakmak için çıktığımızda döküm yapan kamyonları gördük.
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Hemen belediyeye şikayette bulunduk, bunun üzerine yetkililer gelip tutanak tuttu. Ne olacağını bilmiyoruz. Uzundere halkı olarak çok endişeliyiz. Şehrin en kötü durumlarını hep biz yaşıyoruz. Moloz dökümü, asbest, kaçak dökümler hep Uzundere'nin başına geliyor.
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Yetkililer artık buraya el atsın. Biz, Uzundere'ye sahip çıkmaya çalışıyoruz ancak onların da yardımcı olması gerekiyor. Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize dönüş yapmasını bekliyoruz dedi.
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İzmir'de kimyasal atık paniği
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, moloz ve asbest sorununun ardından kimyasal atık endişesi yaşanmaya başlandı. Mahalleli, bir hafriyat firmasına ait kamyonlarla boş araziye, kötü koku yayan koyu renkli kimyasal atık döküldüğünü iddia etti. Belediye ekipleri, dökülen atıktan numune aldı.


  • Bölgede incelemede bulunan yetkililer, atıklardan numune aldı. Yapılan incelemenin ardından numunelerin kirli toprak, asfalt kırıntısı ve diğer atıkların da yer aldığı karışık nitelikte, hafriyat atığı olduğu belirlendi.
Bakanlık, söz konusu firmaya Çevre Kanunu gereğince 265 bin 497 lira cezai işlem uyguladı.

Belediyeye de yazı gönderildi

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, döküm gerçekleştirilen alana giriş ve çıkışların kontrol altına alınması ve atıkların kaldırılması ile ilgili Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına da yazı gönderdi.

Bakanlık ayrıca, atığı hafriyat firmasına teslim eden firmayı da tespit etmek için çalışma yürütüyor. Belirlendiğinde söz konusu firmaya da aynı cezai işlemin uygulanacağı bildirildi.

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