İzmir'de çevre katliamı yapan firma cezasız kalmadı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, moloz ve asbest sorununun ardından kimyasal atık endişesi yaşanmaya başlamış, mahalleli, bir hafriyat firmasına ait kamyonlarla boş araziye, kötü koku yayan koyu renkli kimyasal atık döküldüğünü iddia etmişti. Belediye ekipleri, dökülen atıktan numune alarak incelemelerde bulundu.
Bölgede incelemede bulunan yetkililer, atıklardan numune aldı. Yapılan incelemenin ardından numunelerin kirli toprak, asfalt kırıntısı ve diğer atıkların da yer aldığı karışık nitelikte, hafriyat atığı olduğu belirlendi.
Bakanlık, söz konusu firmaya Çevre Kanunu gereğince 265 bin 497 lira cezai işlem uyguladı.
Belediyeye de yazı gönderildi
Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, döküm gerçekleştirilen alana giriş ve çıkışların kontrol altına alınması ve atıkların kaldırılması ile ilgili Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına da yazı gönderdi.
Bakanlık ayrıca, atığı hafriyat firmasına teslim eden firmayı da tespit etmek için çalışma yürütüyor. Belirlendiğinde söz konusu firmaya da aynı cezai işlemin uygulanacağı bildirildi.