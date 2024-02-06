İzmir'de CHP'lilerden genel merkeze 'ithal aday' tepkisi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde CHP'li bir grup, Karşıyaka Belediye Başkan adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın belirlenmesine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan belediye başkan aday adaylarından Serdar Yavaşoğlu, Karşıyaka'nın sokaklarını bilmeyen, ilçeyle ilgili projesi olmayan adayın atanmasını protesto ettiklerini söyledi.

Yavaşoğlu, ilçede 28 aday adayının başvuru yaptığını ancak tepeden inme yöntemle adayın belirlendiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

Yavaşoğlu, ilçede 28 aday adayının başvuru yaptığını ancak tepeden inme yöntemle adayın belirlendiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Genel merkez, bizlere 'ön seçim yapacağız' dedi, yapılmadı. 'Eğilim yoklaması yapacağız' dediler, yapılmadı. 'Anket yapıp halka soracağız' dediler, o da yapılmadı. 28 aday adayı mülakata girdi ama atanan arkadaş ne mülakata girdi, ne bir gün ilçeye geldi."