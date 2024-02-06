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İzmir'de CHP'lilerden genel merkeze 'ithal aday' tepkisi

Yerel seçimlerde yarışacak adaylarını açıklayan CHP'de aday krizi devam ediyor. Tabandan genel merkeze yönelik yapılan tepkilere bir yenisi İzmir'de eklendi. Karşıyaka ilçesinde CHP'li bir grup, Karşıyaka Belediye Başkan adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın belirlenmesine tepki göstererek 'ithal aday' protestosunda bulundu.

18:17 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 18:28 - 6/02/2024 Salı
AA
İzmir'de CHP'li gruptan 'ithal aday' protestosu
İzmir'de CHP'li gruptan 'ithal aday' protestosu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde CHP'li bir grup, Karşıyaka Belediye Başkan adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın belirlenmesine tepki gösterdi.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, "İthal aday istemiyoruz", "Tabanın sesine kulak ver" yazılı dövizlerle slogan attı.

Grup adına açıklama yapan belediye başkan aday adaylarından Serdar Yavaşoğlu, Karşıyaka'nın sokaklarını bilmeyen, ilçeyle ilgili projesi olmayan adayın atanmasını protesto ettiklerini söyledi.

Genel merkez tepki gösterdiler

Yavaşoğlu, ilçede 28 aday adayının başvuru yaptığını ancak tepeden inme yöntemle adayın belirlendiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Genel merkez, bizlere 'ön seçim yapacağız' dedi, yapılmadı. 'Eğilim yoklaması yapacağız' dediler, yapılmadı. 'Anket yapıp halka soracağız' dediler, o da yapılmadı. 28 aday adayı mülakata girdi ama atanan arkadaş ne mülakata girdi, ne bir gün ilçeye geldi."

Yavaşoğlu, adayın yeniden belirlenmesini istediklerini söyledi.

Belediye başkan aday adaylarından Buket Mertoğlu Gürpınar ise CHP'de emeği olmayanların belediye başkan adayı olmaması gerektiğini belirtti.





#İthal Aday
#CHP Karşıyaka
#CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı
#protesto
#CHP
32 dakika önce
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