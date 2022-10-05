İzmir'de CHP'lilerin dayanışma yemeğinde kavga: Eski başkan yeni başkana saldırdı

İzmir'de CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen dayanışma yemeği tekme tokat kavgayla sonlandı.

Etkinliğe partililerin yanı sıra çok sayıda oda başkanı katılım gösterdi.

Eski başkandan yeni başkana yumruk

Ailelerin katıldığı programın son dakikalarında misafirlerle sohbet eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K’nın yumruklu saldırısına uğradı.

Partililer sorgusuz birbirine vurdu

Bir anda başlayan tartışmada yumruklar havada uçuştu. Kısa süre içerisinde diğer partililer ile S.K. arasında yumruklaşmalar yaşandı. Partiler arasında çıkan kavgada ortalık biranda savaş alanına döndü.

Kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

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S.K. hakkında suç duyurusunda bulundu

Öte yandan, gençlik kolları başkanlığının devir sürecinden bu yana Barut ile S.K. arasında bir gerilim olduğu iddia edilirken, Barut’un saldırgan S.K. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

S.K’nın ise parti tarafından disipline sevk edileceği belirtildi.

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