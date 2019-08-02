Gündem İzmirde çocuğa tekmeye gözaltı
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İzmir'de çocuğa tekmeye gözaltı - İzmir haber

İzmir'de çocuğa tekmeye gözaltı

İzmir Balçova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) babası olduğu iddia edilen bir şahsın çocuğuna attığı tekme görüntülere yansımıştı. O kişi, Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
O anlar saniye saniye görüntülenmişti.
O anlar saniye saniye görüntülenmişti.

İzmir'deki olay, önceki gün akşam 21.00 sıralarında Balçova ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana gelmişti. Alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntüde, bir şahsın kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de şahsa tepki gösterdiği görülmüştü.

Balçova emniyeti kısa sürede yakaladı


Yaşanan bu olaysa tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Olayın ardından Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Polis ekipleri, kısa sürede babası olduğu anlaşılan söz konusu kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de devrede

Gözaltındaki kişi sorgu için emniyete götürüldü. Öte yandan, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, basında çıkan haberler üzerine ailenin evine gitti. Müdürlük yetkililerinin, aile ve çocukla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup tekmeledi!
OYNAT 00:59
Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup tekmeledi!
İzmir'in Balçova ilçesindeki alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği önce yere sertçe bırakıp, tekmeleyen adam, daha sonra tekrar kucağına alarak, yanaklarından öptü. Bu anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Tekme atan kişinin, bebeğin babası olduğu sanılırken, soruşturma başlatan polis, kimliğini belirlemek için kamera görüntülerini incelemeye aldı.


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