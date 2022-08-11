Gündem İzmirde çocuk ve kadınların içinde bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı
İZMİR

İzmir'de çocuk ve kadınların içinde bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı

MSB: İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde çocuk ve kadınların içinde bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı
Kurtarılan göçmenler.

Milli savunma Bakanlığınca, İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği ve botta bulunan 47 göçmenin ’Sualtı Taarruz Timleri’ tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin ’Sualtı Taarruz Timleri’ tarafından kurtarıldı" ifadeleri yer aldı.

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