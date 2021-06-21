Gündem İzmirde içtikleri şebeke suyundan fenalaşan çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu
İZMİR

İzmir'de içtikleri şebeke suyundan fenalaşan çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu

İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandığı ileri sürülen aralarında çoğu çocuğun olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaş taburcu edilirken olayla ilgili İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ise kısa süreli yaşanan arıza nedeniyle yaşanan sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığına yönelik açıklama geldi.

Haber Merkezi DHA
İzmirde çok sayıda kişinin şebeke suyundan rahatsızlandığı iddiası
İzmir'de çok sayıda kişinin şebeke suyundan rahatsızlandığı iddiası.

İddiaya göre, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan yoğun koku alan vatandaşlar durumdan endişelendi. Şebeke suyundan içen çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkları nedeniyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne geldi.

Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaşın taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İZSU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, kısa süreli yaşanan arıza nedeniyle yaşanan sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

İzmir'de faciadan dönüldü: Çarpışan iki yolcu minibüsü alev aldı
FOTOĞRAF 22
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Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 7056 Sokak’ta meydana geldi.
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. Gültepe-Pınarbaşı hattında çalışan B.D. yönetimindeki 35 M 9330 plakalı minibüsle, Pınarbaşı-Eskiçamlık hattında yolcu taşıyan T.K yönetimindeki 35 M 8841 plakalı minibüs, sokak kesişiminde çarpıştı. Minibüslerden biri alev aldı.
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Alevler kısa sürede büyüyerek diğer minibüse de sıçradı. Yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, bazıları ise çevredekilerin çabasıyla tahliye edildi.
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İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan minibüs şoförleri B.D. ve T.K. ile yolcular H.M., Suriye uyruklu Y.M., M.L. ve M.H.H. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında minibüsler tamamen kullanılmaz hale gelirken, yakındaki elektrik direkleri de zarar gördü.
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Bu arada minibüslerin yandığı anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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İzmir'de faciadan dönüldü: Çarpışan iki yolcu minibüsü alev aldı
İzmir'in Bornova ilçesinde, şehir içi yolcu taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada minibüslerden biri alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer minibüse de sıçradı. Yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, bazıları ise çevredekilerin çabasıyla tahliye edildi. Kazada 6 kişi yaralandı.


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