Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Yarın 1 Mart Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de Cuma ezanı saat 13:29'da okunacak.

FOTOĞRAF 24 En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek cuma gününde, sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İzmir'de namaz vakitleri (1 Mart)

İzmir'de öğle namazı vakti saat 13.29

İzmir'de ikindi namazı vakti saat 16.38

İzmir'de akşam namazı vakti saat 19.10

İzmir'de yatsı namazı vakti saat 20.26'da.

Tüm illerde namaz vakitleri için tıklayınız

GÜNDEM En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

GÜNDEM Ankara'da cuma namazı saat kaçta?