Gündem İzmirde cuma namazı saat kaçta?
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İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İzmir'de cuma namazı saati ve namaz vakitleri

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İzmir'de cuma namazı saat 13:31'de kılınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Yarın 15 Şubat Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de Cuma ezanı saat 13:31'de okunacak.

En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
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En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

İzmir'de namaz vakitleri (15 Şubat)

İzmir'de öğle namazı vakti saat 13.31

İzmir'de ikindi namazı vakti saat 16.28

İzmir'de akşam namazı vakti saat 18.55

İzmir'de yatsı namazı vakti saat 20.12'de.

Tüm illerde namaz vakitleri için tıklayınız

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Bursa'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
Bursa'da cuma namazı saat kaçta?
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