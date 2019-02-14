İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İzmir'de cuma namazı saati ve namaz vakitleri

Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Yarın 15 Şubat Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de Cuma ezanı saat 13:31'de okunacak.

GÜNDEM En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

İzmir'de namaz vakitleri (15 Şubat)

İzmir'de öğle namazı vakti saat 13.31

İzmir'de ikindi namazı vakti saat 16.28

İzmir'de akşam namazı vakti saat 18.55

İzmir'de yatsı namazı vakti saat 20.12'de.

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GÜNDEM Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

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