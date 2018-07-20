Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de Cuma ezanı saat 13:24'te okunacak.

İzmir'de 20 Temmuz Cuma namazı vakitleri

İzmir'de öğle namazı vakti saat 13.24

İzmir'de ikindi namazı vakti saat 17:15

İzmir'de akşam namazı vakti saat 20:39

İzmir'de yatsı namazı vakti saat 22:15'te.

Tüm illerde namaz vakitleri için tıklayınız

GÜNDEM En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

GÜNDEM Ankara'da cuma namazı saat kaçta?