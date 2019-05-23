yarın 24 Mayıs Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar,
İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.
Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.
İzmir'de Cuma ezanı saat 13:13'te okunacak.
FOTOĞRAF 24
Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek cuma gününde, sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.
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Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
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En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları