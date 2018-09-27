Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de Cuma ezanı saat 13:08'de okunacak.

İzmir'de namazı vakitleri

İzmir'de öğle namazı vakti saat 13.08

İzmir'de ikindi namazı vakti saat 16.29

İzmir'de akşam namazı vakti saat 19:07

İzmir'de yatsı namazı vakti saat 20:23'de.

Tüm illerde namaz vakitleri için tıklayınız

GÜNDEM Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

GÜNDEM İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?