Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.
Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.
İzmir'de cuma namazı saat kaçta? 14 Ağustos
İzmir'de cuma ezanı saat 13.21'de okunacak.
İzmir'de namaz vakitleri
Diyanet takvimine göre, İzmir'de bir haftalık sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri tablosu.
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