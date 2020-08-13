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Gündem İzmirde cuma namazı saat kaçta?
İZMİR

İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İzmir'de cuma ezanı saati

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İzmir'de cuma ezanı saat kaçta okunacak? sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de cuma namazı saat kaçta? 14 Ağustos

İzmir'de cuma ezanı saat 13.21'de okunacak.

Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?
HAYAT
Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?

En güzel ve anlamlı cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel ve anlamlı cuma mesajları

İzmir'de namaz vakitleri

Diyanet takvimine göre, İzmir'de bir haftalık sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri tablosu.

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İmam hutbeyi otobüsün üzerinde okudu
OYNAT 00:45
İmam hutbeyi otobüsün üzerinde okudu
Nevşehir'de, Camikebir caddesinde kılınan Cuma namazında imam hutbeyi üstü açık Big Bus otobüsüne çıkarak okudu. Bekir Efendi Camii imamı Emin İnce, 'halis niyet' ve 'samimiyet' konulu hutbeyi okuduktan sonra otobüsten inip, Cuma namazını kıldırdı.


Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
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Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
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