İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü

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İmamoğlu, 'Yeniledik, yıllarca hizmet edecek" demişti: Unkapanı Köprüsü ilk fırtınada ayrıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Unkapanı Köprüsü hakkında, "Unkapanı Köprüsü'nü kısa sürede yeniledik. Tüm sorunlarından arındırdığımız köprü uzun yıllar İstanbul'a hizmet edecek." demişti. O köprü ilk fırtınada bağlantı noktalarından defalarca ayrıldı. Söz konusu olay sosyal medyada eleştiri konusu oldu.