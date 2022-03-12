Gündem İzmirde deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü
İZMİR

İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde depremde hasar gördüğü için boşaltılan binada hurda demir toplayan kişi, asansörün üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
İzmirde deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü
Olay sırasında apartmanın dışında oldukları belirtilen iki kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gediz Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanda bir kişinin asansörün altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibi, asansör kabininin altında kalan Tarık Ergön'ün (28) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ergön'ün iki kişiyle hurda malzeme toplamak üzere binaya girdiği, asansör boşluğundan hurda demir çıkardığı sırada düşen kabinin altında kaldığı öğrenildi.

Olay sırasında apartmanın dışında oldukları belirtilen iki kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ergön'ün olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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