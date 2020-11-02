Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirde depremden sonra olan tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
İZMİR

İzmir'de depremden sonra olan tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin’in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı.

Haber Merkezi İHA
O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.
O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin’in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı.

O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.
  • O esnada video çeken torunu Yaşar Ercetib ise kamera acısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü. Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.

Meydana gelen deprem nedeniyle Sığacık’ta kısmi tsunami de oldu. Denizin taşmasıyla birlikte sokak ve caddeleri su basarken tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu. O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.

Enkaz altından 10 saat sonra kurtarılan Günay yaşadıklarını kameraya kaydetmiş
GÜNDEM
Enkaz altından 10 saat sonra kurtarılan Günay yaşadıklarını kameraya kaydetmiş

İzmir'deki depremde can kaybı 83'e yükseldi
GÜNDEM
İzmir'deki depremde can kaybı 83'e yükseldi

Enkazdan 12 saat sonra kurtuldu: Oğlu ve 8 aylık hamile eşi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Enkazdan 12 saat sonra kurtuldu: Oğlu ve 8 aylık hamile eşi hayatını kaybetti

Barış Sitesi'nin enkazından çıkan Emine teyze, torunu Çınar’ın elini 14 saat boyunca sımsıkı tutmuş
GÜNDEM
Barış Sitesi'nin enkazından çıkan Emine teyze, torunu Çınar’ın elini 14 saat boyunca sımsıkı tutmuş
Abone Ol Google News
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
Gönüllü kahramanlar

Gönüllü kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıp, kartonların üzerinde dinleniyorlar.
İzmirde de kolon kesildi iddiası

15 yıla kadar hapis cezası var!
Can kaybı<br>83'e yükseldi

Can kaybı
83'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.
Emine teyze<br>torununu bırakmamış

Emine teyze
torununu bırakmamış

​Enkaz altında 14 saat boyunca, ölen torunun elini tutmuş.
Yiyecekleri tükendi

Yiyecekleri tükendi

​Ermenistan ordusu bazı cephelerden geri çekiliyor.
Borç listesi<br>ve para çıktı

Borç listesi
ve para çıktı

Polis ve AFAD ekiplerini duygulandıran çanta.
Polise yumruk attı!

Polise yumruk attı!

​Maske cezasına çıldıran çift ortalığı birbirine kattı.

Koronavirüs tedavisi gören Kuzu 65 yaşında vefat etti.
Altı il için<br>sağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

Haftanın ilk günü yağış beklenen iller..
Elli sekizinci saatte <br>gelen mucize

Elli sekizinci saatte
gelen mucize

​Alkışlarla enkaz altından çıkartıldı.
AFAD'a <br>başvuru akını

AFAD'a
başvuru akını

İki günde 13 bin gönüllü.
İki yüze yakın yer <br>işgalden kurtarıldı

İki yüze yakın yer
işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu cephede gücünü ortaya koyuyor.
Doğu Akdeniz'de <br>yeni gelişme

Doğu Akdeniz'de
yeni gelişme

​Oruç Reis için yeni Navtex kararı verildi.
'Ermenistan yenilgiyi <br>ilan etmeli'

'Ermenistan yenilgiyi
ilan etmeli'

Bakan Çavuşoğlu, Bakü'de İlham Aliyev ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.