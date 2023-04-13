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İzmir'de ele geçirildi: Tam 46 ton imha edilecek

İzmir'in Torbalı ve Bornova ilçelerindeki operasyonlarda 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

10:33 . 13/04/2023 Perşembe
DHA
Ekiple, 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekiple, 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanılması halinde motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıtın satışı ve dağıtıcılarına yönelik, Torbalı ve Bornova ilçelerinde dün operasyon düzenledi.

Tesis kurmuşlar

Şüphelilere ait iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



#izmir
#torbalı
#bornova
38 dakika önce
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