Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirde evleri zarar gören depremzedeler taşınıyor
İZMİR

İzmir'de evleri zarar gören depremzedeler taşınıyor

İzmir'de evleri zarar gören depremzedeler taşınıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören vatandaşlar, binaları boşaltmaya başladı.

Haber Merkezi DHA
Evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen depremzedeler taşınmaya başladı.
Evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen depremzedeler taşınmaya başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışması başlattı. Evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen depremzedeler ise taşınmaya başladı. Bazı binalarda acil tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilen Adalet Apartmanı’nda oturan Gülver Kırova, "Çok şükür acil İhtiyaçlarımızı almak için yarım saat izin verdiler. Önemli olan diğer eşyalarımız. Birinci kattaydık duvarlarımız hep çatladı fayanslarımız patladı, sıvalar döküldü. Korkunç bir olaydı Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

'BÜTÜN HERŞEYİMİZ BU APARTMAN'

Adalet Apartmanı’nda oturan ve eşyalarının tahliyesini gerçekleştiren Sevda Çavuş (32) ise, "Şu an taşınıyoruz çok kötü haldeyiz, kimisine yarım saat kimisine bir saat izin verildi. Yarım saatte ne alabildiysek onu alıyoruz, bütün her şeyimiz bu apartmandı başka hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.

Altay İnanç (60), "Depremden orta hasarlı rapor verildi. Deprem nedeniyle binayı boşaltıyoruz. Buradan eşyaları depoya götürüyoruz. Acil boşaltın eşyalarınızı alın dendi. Bütün eşyaları alacağız. Diğer apartmanların çoğu da bugün boşaltıyor. Elektrikle doğalgazı kestiler. Bugün bütün bina boşalacak" dedi.

Abone Ol Google News
ABDliler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.
Bidenın gafları

Biden'ın gafları

​Ne dediğini bilmediğini kendisinin de itiraf ettiği o anlar...
Kartalda riskli yapılarda oturanlar deprem korkusuyla yaşıyorlar: Tabutun içinde canlı yaşıyoruz

Alınan tedbirlerle iyileşme hissedilir düzeyde

Alınan tedbirlerle iyileşme hissedilir düzeyde

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

Tarihi yarışta son durum

Tarihi yarışta son durum

​Biden bir adım önde, Trump süreci mahkemeye taşıyacak.
O acı haber geldi

O acı haber geldi

​Enkazdan 26 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.

Saat 22.00'de<br>kepenkler indi<br>

Saat 22.00'de
kepenkler indi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı..

Yüzde 76'sı tamamlandı

Yüzde 76'sı tamamlandı

Bittiğinde Avrupa'nın en uzun tüneli olacak.
İkinci kez<br>karantinaya gidildi

İkinci kez
karantinaya gidildi

Johnson, 'Felaket olur' demesine rağmen kısıtlamalar başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.