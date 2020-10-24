İzmir'de faciadan dönüldü: Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi, ölümden 5 saniyeyle kurtuldu

Daha önce de benzer faciaların yaşandığını söyleyen genç kadın, duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1609/1 Sokak'ta meydana geldi. Özge ve Halil Şeker (29) çiftine ait müstakil bir evin üzerine, büyük bir gürültüyle yamaçtaki kaya parçaları düştü. Kayalar, evin banyo kısmının çatısından içeri girdi.

Bu sırada banyoda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çiftin 6 yaşındaki oğlu İbrahim Poyraz Şeker'in, olaydan hemen önce banyodan çıktığı öğrenildi.

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Olaydan 5 saniye önce oğlu İbrahim Poyraz'ın evin banyosunda olduğunu belirterek, "Ben 5 aylık hamileyim. Olay sırasında evde komşularımız vardı, biz balkonda otururken çocuklar da odada oyun oynuyordu. Birden yer sarsılmaya başladı ve kayalar evin içine girdi. Ben çocuğum içeride kaldı zannettim." dedi.

FOTOĞRAF 10 Binanın istinat duvarını yıkarak yatak odalarına giren kaya parçaları nedeniyle dairelerde büyük oranda hasar oluştu. Apartmanın sakinleri belediye yetkililerince binadan tahliye edildi. Evine kaya parçası çarpan Sercan Gül, eşiyle uyudukları sırada odanın içinin duman ve taşlarla dolduğunu söyledi. Önce deprem olduğunu sandıklarını anlatan Gül, daha sonra dağdan kopan kaya parçalarını fark ettiğini dile getirdi. Yan odada 2 yaşındaki çocuğunun uyuduğunu ve odaya giren taş parçalarından oğlunun şans eseri kurtulduğunu gördüğünü aktaran Gül, çok üzgün olduklarını, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti. Apartman sakinlerinden bazıları evlerinden eşyalarını taşıdı. . . . . Yamaçtan apartmanın üzerine kaya parçaları kaydı Hatay'ın Defne ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının hasar verdiği bir apartman boşaltıldı. Dursunlu Mahallesi'nde dağ eteğindeki 4 katlı Mustafa Girişken Apartmanı'nda bulunan 3 daireye dağdan kopan kaya parçaları çarptı

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"Bu işe bir çözüm bulunmalı"

Daha önce de benzer olayların yaşandığını belirten Şeker, "Korkudan kendimi kaybedip banyoya girdim ve molozları kaldırarak çocuğumu aramaya başladım. Sonradan dışarıda olduğunu görünce büyük bir sevinç yaşadım. Allah bana onu 5 saniyeyle bağışladı. Geçen senelerde aynı olay başka bir komşumuzun başına geldi. Bu işe artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.