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Gündem İzmirde faciadan dönüldü Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi, ölümden 5 saniyeyle kurtuldu
DENİZLİ

İzmir'de faciadan dönüldü: Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi, ölümden 5 saniyeyle kurtuldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları, bir evin üzerine düştü. Ev sahibi hamile Özge Şeker (27), "Çocuğum olaydan hemen önce banyodaydı. Allah bana onu 5 saniyeyle bağışladı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Daha önce de benzer faciaların yaşandığını söyleyen genç kadın, duruma bir çözüm bulunmasını istedi.
Daha önce de benzer faciaların yaşandığını söyleyen genç kadın, duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1609/1 Sokak'ta meydana geldi. Özge ve Halil Şeker (29) çiftine ait müstakil bir evin üzerine, büyük bir gürültüyle yamaçtaki kaya parçaları düştü. Kayalar, evin banyo kısmının çatısından içeri girdi.

  • Bu sırada banyoda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çiftin 6 yaşındaki oğlu İbrahim Poyraz Şeker'in, olaydan hemen önce banyodan çıktığı öğrenildi.

Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi: Çamaşır makinesi bizi kurtarmış
GÜNDEM
Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi: Çamaşır makinesi bizi kurtarmış

Olaydan 5 saniye önce oğlu İbrahim Poyraz'ın evin banyosunda olduğunu belirterek, "Ben 5 aylık hamileyim. Olay sırasında evde komşularımız vardı, biz balkonda otururken çocuklar da odada oyun oynuyordu. Birden yer sarsılmaya başladı ve kayalar evin içine girdi. Ben çocuğum içeride kaldı zannettim." dedi.

Yamaçtan apartmanın üzerine kaya parçaları kaydı
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Binanın istinat duvarını yıkarak yatak odalarına giren kaya parçaları nedeniyle dairelerde büyük oranda hasar oluştu.
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Apartmanın sakinleri belediye yetkililerince binadan tahliye edildi.
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Evine kaya parçası çarpan Sercan Gül, eşiyle uyudukları sırada odanın içinin duman ve taşlarla dolduğunu söyledi.
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Önce deprem olduğunu sandıklarını anlatan Gül, daha sonra dağdan kopan kaya parçalarını fark ettiğini dile getirdi.
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Yan odada 2 yaşındaki çocuğunun uyuduğunu ve odaya giren taş parçalarından oğlunun şans eseri kurtulduğunu gördüğünü aktaran Gül, çok üzgün olduklarını, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.
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Apartman sakinlerinden bazıları evlerinden eşyalarını taşıdı.
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Yamaçtan apartmanın üzerine kaya parçaları kaydı
Hatay'ın Defne ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının hasar verdiği bir apartman boşaltıldı. Dursunlu Mahallesi'nde dağ eteğindeki 4 katlı Mustafa Girişken Apartmanı'nda bulunan 3 daireye dağdan kopan kaya parçaları çarptı


"Bu işe bir çözüm bulunmalı"

Daha önce de benzer olayların yaşandığını belirten Şeker, "Korkudan kendimi kaybedip banyoya girdim ve molozları kaldırarak çocuğumu aramaya başladım. Sonradan dışarıda olduğunu görünce büyük bir sevinç yaşadım. Allah bana onu 5 saniyeyle bağışladı. Geçen senelerde aynı olay başka bir komşumuzun başına geldi. Bu işe artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Okul bahçesine yamaçtan kaya parçaları düşünce kapatıldı
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Ardeşen'deki Köprüköy İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesine, yamaçtan kaya parçaları düşmeye başladı.
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Tehlike üzerine geçici olarak kapatılmasına karar verilen okulun öğrencileri, ilçedeki İMKB İlkokulu'na taşındı.
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Öğrenciler, burada eğitime başladı. Kaya düşmesi tehlikesine karşı önlem alınacağı belirtilen okulun girişine de 'Taş düşmesi tehlikesinden dolayı okulumuz geçici olarak İMKB İlkokulu'na taşınmıştır' yazısı asıldı.
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Hoşdere köyünün muhtarı Ahmet Balsüzen, “Okuldaki tehdit incelendi, ortaya çıkan sorunu önlemek için geçici olarak eğitim başka okula kaydırıldı. Yamaçtaki tehlikeli taşların düşürülerek, buranın tel örgülerle sarılacağını söylediler. Çalışma tamamlanınca öğrenciler okullarına geri dönecekler” dedi.
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Okul öğrencilerinden Eren Çavuşoğlu da “Okulumuzun yanında bir yamaç vardı. Oradan taş düştü. Herhangi bir tehlikenin olmaması için de şu anda bizler başka bir okulda eğitim görüyoruz, önlemler alınca geri döneceğiz” diye konuştu.
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Okul bahçesine yamaçtan kaya parçaları düşünce kapatıldı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, bahçesine yamaçtan kaya parçaları düşen Köprüköy İlkokulu ve Ortaokulu, geçici olarak kapatıldı. Öğrenciler, başka okulda eğitime başlarken, kaya düşmesi tehlikesine karşı önlem alınacak.


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