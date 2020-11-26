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Gündem İzmirde garip olay Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı
İZMİR

İzmir’de garip olay: Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı

İzmir’in Balçova ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, farklı sokaklarda silahla ve bıçakla yaralanan 3 şahıs buldu. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Eğitim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevi yapan Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Sokullu Sokak üzerinde iki kişiyi yerde yatarken gördü. Yapılan incelemede şahısların yaralı olduğunu fark eden polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Yeşil Cami Sokak’ta devriye görevi yapan başka bir polis ekibi de başka bir yaralı şahsa denk geldi.

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  • İki farklı yerde bulunan toplam 3 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Sultangazi’de bıçaklı yaralama kamerada
Sultangazi'de psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir zanlı, sokak ortasında bir kişiyi defalarca bıçakladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralıların hayatı tehlikesi yok

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, olayın iki ayrı grup arasında gerçekleşen silahlı ve bıçaklı kavga olduğunu tespit etti. Silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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