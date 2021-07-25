İzmir'de genç kadının başörtüsünü açıp 'AK Parti'nin köpeğisin' diyerek saldırdılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde akşam üstü 18:25 sularında 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a sözlü ve fiziki saldırıda bulunuldu.

Buca-Bornova hattında çalışan 'Ramazan' isimli minibüs şoförü, yürümekte olan Rabia Yılmaz ile tartıştı ve aracını üzerine sürdü. Eşiyle birlikte Yılmaz'a küfürler savuran ve özür dilemesini isteyen minibüs şoförü, sonrasında aracından inerek Yılmaz'ın başörtüsünü çıkardı ve darp etti.

Saldırı esnasında şoför ve eşi, "Sen kapalı mısın, AK Parti'nin köpeğisin, kapalısın diye namuslu musun?" diyerek Rabia Yılmaz'a hakaretler savurmaya devam etti.

Rabia Yılmaz

Sonrasında sokaktaki vatandaşların araya girmesiyle aracına binen şoför ve eşi, olay yerinden tehditler savurarak uzaklaştı.

DARP RAPORU ALDI VE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldığını belirten Rabia Yılmaz, "Beni darp ve tehdit eden, inandığım değerlere hakaretler savuran bu şahıslardan şikayetçi ve davacıyım." ifadelerini kullandı.

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Saldırının etraftaki iş yerleri ve mobese kameralarından tarafından kayıt altına alındığı ifade ediliyor.

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