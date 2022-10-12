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YEREL GÜNDEM

İzmir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

İllegal yollarla İtalya'ya geçmek amacıyla İzmir'in Seferihisar ilçesine göçmen getirileceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 86 düzensiz göçmen ve 5 organizatör şüphelisini yakaladı. Adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
İzmir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama
İzmir'de operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ekim günü İstanbul’dan Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi’ne, yasa dışı yollarla İtalya’ya gidecek göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir İI Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı İHA destekli ekipler, şüpheli 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 binek aracı havadan ve karadan takip etti. Takip edilen araçlar, Doğanbey - Gümüldür Karayolu üzerinde durdurulurken, yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen U.Ö., A.F.S., A.K., V.. ve F.Ö. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Araçlardan göçmenler çıktı

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan 3 araç içerisinden, 69 Afganistan, 7 Suriye, 6 Mısır, 3 Filistin ve 1 İran olmak üzere toplam 86 düzensiz göçmen çıktı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Organizatörler tutuklandı

Öte yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler U.Ö., A.F.S., A.K., V.. ve F.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi.
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Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı.
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Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.
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Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Adana'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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