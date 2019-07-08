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İzmir'de göçmen kaçaklığı operasyonu: 55 gözaltı - Son dakika

İzmir'de göçmen kaçaklığı operasyonu: 55 gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddia edilen 55 kişi yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği öne sürülen 55 şüpheli yakalandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bir süredir Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütlerine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Soruşturma dosyasında göçmen kaçakçılığını yaptığı değerlendirilen 100 şüphelinin bulunduğunu kaydeden Aşkın, bine yakın da göçmenin kaçırılmasına yönelik çalışmaları olduğunu aktardı. Aşkın, daha önceki çalışmalarda 23 göçmen kaçakçısı yakaladıklarını, bunlardan 13'ünün tutuklandığını belirterek, şöyle devam etti:

  • "Bugünkü çalışmamızda 80 şüpheli hedefimiz vardı. Tahmin ediyorum bu zamana kadar yapılan tek bir çalışmadaki en fazla sayıda şüphelinin olduğu çalışma oldu. Arkadaşlarımız 55'ini yakaladı. 8 ilde çalışmalarımız oldu. Kuzey Ege'den Akdeniz'e kadar olan alanda, bu işi en çok yaptığını değerlendirdiğimiz gruplar, göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütleriydi bunlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Dairesi ile de koordineli çalıştık. Aliağa ve Dikili Emniyet Müdürlüğümüz tabi ki İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubemiz hep birlikte güzel bir çalışmaya imza attı arkadaşlarımız. Şu anda elimizde 55 şüphelimiz var. Hala yakalamaya çalıştığımız 25'ten fazla şüphelimiz var. Arkadaşlarımız onları yakalama için hem İzmir'de hem İzmir dışındaki şehirlerde çalışmalarına devam ediyorlar."

İzmir merkezli, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonun 3 ayrı suç örgütüne yönelik olduğunu, kaçakçıların yurt dışına götürme vaadiyle düzensiz göçmenlerin büyük miktarda paralarını aldığını aktaran Aşkın, "Bu örgütlerin çalışmalarına belki en büyük darbeyi vurmuş olduk bu süreçte." dedi.

"Acı olayların şüphelileri de var"

Aşkın, yakalanan şüpheliler arasında ölümlü olayların organizatörleri ile örgüt liderinin bir kısmının da olduğu bilgisini verdi.

Organizatörlerin genellikle İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Muğla bölgesinde deniz yoluyla en yakın Yunanistan adalarına geçişi organize ettiklerini ifade eden Aşkın, soruşturma kapsamında daha önceki çalışmalarda 10'dan fazla deniz aracı ile 700 civarında can yemeği ele geçirdiklerini sözlerine ekledi.

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