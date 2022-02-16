İzmir'de hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Polis yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını sırtında taşıdı

Samsun'da evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı (95) polis memuru sırtında taşıyarak kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.