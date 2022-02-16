Gündem İzmirde hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
İZMİR

İzmir'de hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmirde hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Ramis Kurt (32), 17 EU 666 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken Turan Mahallesi 1649 Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden otomobille kaçtığı ileri sürülen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da güpegündüz silahlı saldırı dehşeti
GÜNDEM
İstanbul’da güpegündüz silahlı saldırı dehşeti
Ağızlarını diktiler

Ağızlarını diktiler

Sınırda bekleyen göçmenlerden akılalmaz protesto.
Türk cenneti

"Türk cenneti"

​Fransız haber ajansı mercek altına aldı.
Ev sahipliğine hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu: Hastalığı hafif geçiriyorum. ​
400 milyon TL'lik yatırım

400 milyon TL'lik yatırım

​Kastamonu'ya 2 buçuk yılda yapıldı.

​Bakanlık yeni sistemi duyurdu: Dikkat çeken tedbirler.

​"Arkadaşımı Allahuekber diye aradım"

​Eksi beş derecede korunuyor: Herkes görmek için akın ediyor.

Brezilya'da sel felaketi

Brezilya'da sel felaketi

​Ölü sayısı 34'e yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.