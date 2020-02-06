Gündem İzmirde hamile anne ve oğlunun vahşice öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
İZMİR

İzmir’de hamile anne ve oğlunun vahşice öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

İzmir’de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümü sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evlerinde ölü bulunmuştu.
Hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evlerinde ölü bulunmuştu.

Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed evde ölü bulundu.

Hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evlerinde vahşice öldürüldü: 2 yaşındaki bebek annesinin başında ağlarken bulundu
GÜNDEM
Hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evlerinde vahşice öldürüldü: 2 yaşındaki bebek annesinin başında ağlarken bulundu
  • Olayla ilgili Suriyeli ailenin komşusu olduğu öğrenilen baba ve iki oğlu Ş.E. O.E. ve H.E isimli şüpheliler gözaltına alındı, ardından Menemen İlçe Emniyetinde biten sorgularının ardından Menemen Adliyesine getirildi.

Öldürülen Suriyeli anne.

Şüpheliler tutuklandı

Üç şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ve ifade alma işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Annesiyle birlikte öldürülen çocuk (sol).

Suriyeli hamile kadını çocuğuyla birlikte öldürdüler
GÜNDEM
Suriyeli hamile kadını çocuğuyla birlikte öldürdüler
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