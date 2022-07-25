Gündem İzmirde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak
İZMİR

İzmir'de hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, çarşamba gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağını belirterek, Avrupa’yı kavuran sıcaklığın Ege Bölgesi'nde yaşanmayacağını, sıcaklık rekorunun kırılmayacağını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
İzmirde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak! 5 günlük İzmir hava durumu
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İzmir, Manisa ve Aydın’ı kapsayan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağını bildirdi. Avrupa’da yaşanan aşırı sıcaklarla ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk ise rahatlatan bir açıklamada bulundu.

Sıcak havaların Avrupa’da çok etkili olduğunu belirten Öztürk, "Tarihi sıcaklıklar kaydedildi. Bu sıcaklığın kaynağı, Kuzey Afrika üzerinden ülkemize doğru gelen sıcak hava dalgası. Ancak Türkiye’de, bilhassa bizim bölgemiz olan İzmir, Aydın ve Manisa’da herhangi bir sıcaklık rekorunun kırılmasını beklemiyoruz. Vatandaşların korkmasına gerek yok ama yine de ortalamanın üzerinde sıcaklık olduğu için saat 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olanlar ve hamilelerin güneş ışığına direkt maruz kalmamasını öneririz. Bu tür sıcak hava dalgaları her yaz görülüyor ama yine de ortalamanın üzerine olduğu için dikkatli davranmakta fayda var. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve yer yer kuvvetli rüzgâr, ormanları da yangın açısından olumsuz etkiliyor. Bu konuda tedbirli olunmalı" dedi.


En sıcak gün bugün

Sıcak havanın etkisinin Türkiye’nin batı kesimlerinde çarşamba gününe kadar hissedileceğini aktaran Öztürk, "İzmir’de kıyı kesimlerde 33-36, iç kesimlerde 38-40 arasında sıcaklık olacak. Aydın, en sıcak ilimiz. Burada kıyı kesimlerde 33-37, iç kesimlerde 40-42 derece sıcaklık olacak. Manisa’da da 38-40 derece sıcaklık beklentimiz var. Sıcaklığın en fazla etkisini Pazartesi günü hissedeceğiz. Termometreler en yüksek dereceyi Pazartesi gösterecek. Çarşamba gününden sonra sıcaklıklar mevsim normallerine inmeye başlayacak” diye konuştu.

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